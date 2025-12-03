  1. بین الملل
«فدریکا موگرینی» از زندان آزاد شد

مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به اتهام فساد و کلاهبرداری بازداشت شده بود، آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری ملی ایتالیا (ای‌جی‌آی)، پلیس بلژیک اعلام کرد فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس کنونی کالج اروپا، سحرگاه چهارشنبه از بازداشت پلیس آزاد شده است.

موگرینی و استفانو سانینّو دبیرکل سابق سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در چارچوب تحقیقاتی درباره فساد در دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا بازداشت شدند.

پلیس بلژیک در عملیاتی گسترده علیه سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا، وی را بازداشت کرد.

بازداشت مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یورش به کالج اروپا و سرویس اقدام خارجی اروپا، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد کلاهبرداری مربوط به آموزش دیپلمات‌های جوان با بودجه اتحادیه اروپا، صورت گرفت.

از سوی دیگر، دادستان عمومی اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که موگرینی و دو نفر دیگر به طور رسمی به تقلب در تأمین کالا و خدمات، فساد، تعارض منافع و نقض اسرار حرفه‌ای متهم شده‌اند. این نهاد اروپایی تاکید کرد که خطر فرار متهمان وجود ندارد و همه افراد تا اثبات جرم، بی‌گناه محسوب می‌شوند.

