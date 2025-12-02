گردشگری روستایی مهدیشهر در حال رونق؛ ۵ روستای هدف گردشگری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی غروب سه شنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان در محل فرمانداری مهدیشهر با بیان اینکه گردشگری روستایی شهرستان در حال رونق است، ابراز داشت: توسعه خدمات گردشگری در مناطق هدف با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه پنج روستا مهدیشهر به عنوان روستای هدف گردشگری مهدیشهر معرفی شدند، افزود: چاشم، فولاد محله، کمرود، ده صوفیان و ملاده از جمله آنها هستند.

فرماندار مهدیشهر بابیان اینکه اختلاف دما قابل توجه این شهرستان با سمنان، مهدیشهر را مقصد محبوب برای گردشگری تبدیل کرده است، ابراز داشت: وجود تأسیسات گردشگری و هتل‌های فعال منطقه نیز فرصت مناسبی برای توسعه اقتصادی و اشتغال فراهم کرده است.

خدادادی با تاکید بر اینکه گردشگری نخستین اولویت توسعه‌ای مهدیشهر است، تصریح کرد: گردشگری در کنار صنعت، کشاورزی باعث شده تا این در برنامه ریزی توسعه‌ای به آن ویژه‌تر نگاه شود.

وی با بیان اینکه رونق گردشگری عشایری با توجه به ظرفیت ایل سنگسر از اهداف شهرستان است، افزود: ایل سنگسر با وجود ظرفیت‌های مختلف طی سنوات اخیر علاقه مندان بسیاری را به خود جلب کرده است.