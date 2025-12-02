مولوی ساداتی: رژیم صهیونیستی لکه ننگ در قلب جهان اسلام است

مولوی سید عبدالصمد ساداتی عصر سه شنبه در نشست هماندیشی با حضور علما، سران طوایف، مسئولان و بزرگان شهرستان سراوان گفت: در جهان معاصر، ظلم، جهالت و مادهگرایی گسترش یافته و ارزشهای اخلاقی و اسلامی کمرنگ شده است. رسانهها نیز مردم را به سوی هرجومرج فکری سوق میدهند و متأسفانه برخی رسانههای اسلامی نیز از آنها تقلید کردهاند.
امام جمعه اهل سنت سراوان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه، افزود: آن ظلم و ستمی که امروز بر مردم فلسطین میرود، چیزی نیست که یک انسان سالم بپذیرد، چه برسد به مسلمان متدین؛ وجود این رژیم در قلب جهان اسلام لکه ننگ است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امید را در دل ملتهای منطقه زنده کرد، گفت: ما علیه کسی جنگی را آغاز نکردیم، اما دشمنان تلاش کردند انقلاب را از بین ببرند. طی سالها انواع توطئهها، تحریفها و تلاش برای اختلافافکنیهای قومی و مذهبی را آزمودهاند اما به نتیجه نرسیدهاند.
وی تأکید کرد: هیچکس دلسوز ما نیست؛ خود ما باید با هم متحد باشیم. اگر یاری و نصرت میخواهیم باید در کنار یکدیگر بایستیم.
