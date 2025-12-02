  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

مولوی ساداتی: رژیم صهیونیستی لکه ننگ در قلب جهان اسلام است

مولوی ساداتی: رژیم صهیونیستی لکه ننگ در قلب جهان اسلام است

سراوان - رژیم صهیونیستی و ایادی استکبار به دنبال تضعیف انقلاب اسلامی ایران هستند که وجود چنین رژیمی در قلب جهان اسلام لکه ننگ است.

مولوی سید عبدالصمد ساداتی عصر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با حضور علما، سران طوایف، مسئولان و بزرگان شهرستان سراوان گفت: در جهان معاصر، ظلم، جهالت و ماده‌گرایی گسترش یافته و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی کمرنگ شده است. رسانه‌ها نیز مردم را به سوی هرج‌ومرج فکری سوق می‌دهند و متأسفانه برخی رسانه‌های اسلامی نیز از آن‌ها تقلید کرده‌اند.

امام جمعه اهل سنت سراوان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه، افزود: آن ظلم و ستمی که امروز بر مردم فلسطین می‌رود، چیزی نیست که یک انسان سالم بپذیرد، چه برسد به مسلمان متدین؛ وجود این رژیم در قلب جهان اسلام لکه ننگ است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی امید را در دل ملت‌های منطقه زنده کرد، گفت: ما علیه کسی جنگی را آغاز نکردیم، اما دشمنان تلاش کردند انقلاب را از بین ببرند. طی سال‌ها انواع توطئه‌ها، تحریف‌ها و تلاش برای اختلاف‌افکنی‌های قومی و مذهبی را آزموده‌اند اما به نتیجه نرسیده‌اند.

وی تأکید کرد: هیچ‌کس دلسوز ما نیست؛ خود ما باید با هم متحد باشیم. اگر یاری و نصرت می‌خواهیم باید در کنار یکدیگر بایستیم.

کد خبر 6675966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها