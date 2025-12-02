فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول سراسر سیستان و بلوچستان غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان و به دلیل شیوع آنفولانزا و نیز به منظور کنترل این بیماری فعالیت مدارس مقطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول در سراسر سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه به صورت غیرحضوری و مجازی می‌باشد.



