فعالیت مدارس ابتدایی و متوسطه اول سراسر سیستان و بلوچستان غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان و به دلیل شیوع آنفولانزا و نیز به منظور کنترل این بیماری فعالیت مدارس مقطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول در سراسر سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه به صورت غیرحضوری و مجازی میباشد.
زاهدان - بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان فعالیت همه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در سیستان و بلوچستان به دلیل شیوع آنفلوآنزا چهارشنبه ۱۲ آذرماه غیرحضوری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان و به دلیل شیوع آنفولانزا و نیز به منظور کنترل این بیماری فعالیت مدارس مقطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول در سراسر سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه به صورت غیرحضوری و مجازی میباشد.
کد خبر 6676115
نظر شما