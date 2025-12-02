استقلال مدافع قهرمانی لیگ بسکتبال زنان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال بانوان، امروز (سه شنبه ١١ آدر) چهار دیدار برگزار شد.

در اولین این دیدار این هفته دو تیم بدون برد یعنی ستاد گاز تهران و فرآور سبز شریف به مصاف هم رفتند کن طی آن ستاد گاز صاحب اولین برد شد. پریسا کرمی از این تیم با ۳۵ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۴ توپ ربایی، ۲ پاس گل و کارایی ٣٤ بهترین بازیکن زمین بود.

استقلال تهران در دومین دیدار این هفته موفق به شکست آکادمی بسکتبال سحر مدافع عنوان قهرمانی شد و به چهارمین برد این فصل خود دست یافت. سابریا دین با ۲۷ امتیاز، ۳ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۱۹ بهترین بازیکن استقلال و زمبن بود.

در آبادان تیم نفت میزبان مشهدی ها بود و موفق شد از این دیدار خانگی صاحب ٢ امتیاز کامل شود. ناهیده اسدی از تیم نفت بهترین بازیکن زمبن بود، او با ۱۵ امتیاز، ۸ توپ ربایی، ۷ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۰ موفف به کسب این عنوان شد.

در آخرین دیدار این هفته هم گروه بهمن در تهران مقابل کاسپین پیروز شد. معصومه اسماعیل زاده از گروه بهمن با ۱۱ امتیاز، ۱۴ ریباند، ۶ توپ ربایی و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن این دیدار بود.

نتایج دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

*ستاد گاز تهران ٩٢ - فرآور شریف سبز تهران ٦٥

*استقلال ٦٢ - آکازمی بسکتبال سحر ٥٧

*نفت آبادان ٥٦ - قهوه باتسام مشهد ٤٢

*گروه بهمن ٥٠ - کاسپین ٤٥