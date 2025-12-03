  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

شهرداری گرگان در هفته دهم لیگ برتر به مصاف پاس کردستان می‌رود

شهرداری گرگان در هفته دهم لیگ برتر به مصاف پاس کردستان می‌رود

گرگان-قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال در دیداری حساس از هفته دهم، پنجشنبه در خانه پذیرای تیم تازه‌وارد پاس کردستان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه برگزار می‌شود و تیم شهرداری گرگان در یکی از مهم‌ترین مسابقات، در سالن امام خمینی (ره) میزبان پاس کردستان خواهد بود.

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز می‌شود و به‌صورت زنده از شبکه گلستان و همچنین از طریق صفحه رسمی باشگاه شهرداری گرگان در اینستاگرام پخش خواهد شد.

شهرداری گرگان که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کرد، اکنون با یک بازی کمتر و کسب ۱۵ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد و امیدوار است با پیروزی در این مسابقه جایگاه خود را در جمع مدعیان تثبیت کند.

در مقابل، پاس کردستان به‌عنوان تیم تازه‌وارد لیگ، به‌دنبال کسب نتیجه‌ای ارزشمند در یکی از دشوارترین مسابقات فصل خود است.

هواداران گرگانی نیز خود را برای حضور پرشور در سالن و حمایت از تیم محبوب‌شان آماده کرده‌اند تا انگیزه مضاعفی برای شاگردان شهرداری گرگان در مسیر تداوم موفقیت‌های فصل گذشته ایجاد کنند.

کد خبر 6677120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها