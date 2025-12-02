  1. بین الملل
ایرلند: نباید به پوتین اجازه موفقیت در اوکراین داده شود!

نخست‌وزیر ایرلند در آستانه دیدار و رایزنی میان هیأت آمریکایی با رئیس جمهور روسیه در سخنانی تنش‌زا ادعا کرد: نباید به پوتین اجازه موفقیت در اوکراین داده شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «مایکل مارتین» نخست‌وزیر ایرلند امروز سه شنبه در آستانه دیدار و رایزنی میان فرستادگان آمریکا با رئیس جمهور روسیه در کرملین در سخنانی تنش‌زا ادعا کرد: نباید به پوتین اجازه موفقیت در اوکراین داده شود!

نخست وزیر ایرلند در ادامه ادعا کرد: مردم اوکراین شایسته زندگی در امنیت هستند. ما ۳۴۰ میلیون یورو به اوکراین کمک کرده‌ایم و به حمایت خود ادامه خواهیم داد.

«مایکل مارتین» سپس اضافه کرد: امروز ارسال کمک‌های بیشتری را برای اوکراین اعلام خواهم کرد. ما برای تسریع روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا تلاش خواهیم کرد.

    • محسن IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      قابل توجه روسیه 😂ایشان فرمودند اجازه پیروزی به شما نمی‌دهیم 🤣🤣🤣
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      پوتین پیروز میدان هست چطور میگویی موفق نباشد
    • IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      اگر مردی برودجبهه اوکراین سلاح بدست بگیر بجنگ نگذار پیروز بشود مردم اوکراین کشته میشوند یک احمق گفته به ناتو می پیوندیم بیشعور دیدی که جنگ جدی هست میگفتی ناتو نمی خواهیم ملت گشته نمیشد اوکراین تخریب نمیشد سرزمین هم ازدست نمی رفت قهرمان بازی درآوردی خیال میکردی همیشه بایدن هست هرچه میخواهم خواهد دادبدبخت زمانی که بایدن دید ارتش اوکراین پیشروی میکند جلو کمکها را مسدود کرد 4ماه جلو کمک بسته شدتا ارتش اوکراین فرسود بشودعقب نشینی ها شروع شد

