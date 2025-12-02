ایرلند: نباید به پوتین اجازه موفقیت در اوکراین داده شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «مایکل مارتین» نخست‌وزیر ایرلند امروز سه شنبه در آستانه دیدار و رایزنی میان فرستادگان آمریکا با رئیس جمهور روسیه در کرملین در سخنانی تنش‌زا ادعا کرد: نباید به پوتین اجازه موفقیت در اوکراین داده شود!

نخست وزیر ایرلند در ادامه ادعا کرد: مردم اوکراین شایسته زندگی در امنیت هستند. ما ۳۴۰ میلیون یورو به اوکراین کمک کرده‌ایم و به حمایت خود ادامه خواهیم داد.

«مایکل مارتین» سپس اضافه کرد: امروز ارسال کمک‌های بیشتری را برای اوکراین اعلام خواهم کرد. ما برای تسریع روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا تلاش خواهیم کرد.