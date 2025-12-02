خطیر:عدم آگاهی حقوقی هزینه های سنگین داشته است؛تصمیم آمریکا سیاسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیر در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب تازه خود درباره حقوق فوتبال گفت: ابتدا لازم می‌دانم از تمام کسانی که در این مراسم شرکت کردند تشکر کنم. از اینکه قبول زحمت کردید، بی‌نهایت سپاسگزارم. این کتاب درباره جامعه حقوقی فوتبال است و کاری که در آن انجام شده، نمونه‌ای از شیوه صحیح نگارش قراردادهای فوتبالی است. قراردادهایی که به دلیل ماهیت پیچیده و تفاوت‌های بنیادین با سایر حوزه‌ها، نیازمند دانش حقوقی تخصصی هستند. سابقه نشان داده به دلیل عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی، باشگاه‌ها و مدیران ما در فیفا دچار هزینه‌های سنگین شده‌اند و امیدوارم این کتاب بتواند در آگاهی‌بخشی نقش مؤثری داشته باشد. اگر هر نکته یا پیشنهادی در این حوزه وجود داشته باشد، خوشحال می‌شوم به من منتقل شود.

او با اشاره به اینکه تصور محکومیت صرفاً برای استقلال و پرسپولیس درست نیست افزود: چنین نیست که فقط این دو باشگاه محکوم شده باشند؛ تنها تفاوت این است که اخبار آنها بیشتر بازتاب پیدا می‌کند. باشگاه‌های دیگر نیز درگیر پرونده‌های حقوقی هستند اما کوچکی فضای رسانه‌ای باعث دیده نشدن آنها شده است.

خطیر درباره موضوع میزبانی آمریکا در جام جهانی و عدم صدور ویزا به کاروان ۹ نفره ایران تاکید کرد: تا جایی که در جریان هستم، وقتی کشوری قصد درخواست میزبانی جام جهانی یا حتی مسابقات کنفدراسیونی را دارد، باید تعهداتی مشخص به فیفا ارائه کند. یکی از این تعهدات، تضمین صدور روادید برای بازیکنان، مربیان و افراد دارای صلاحیت از فدراسیون‌های صعودکننده است؛ تعهدی که باید از سوی دولت‌ها ارائه شود. آمریکا، کانادا و مکزیک نیز هنگام ارائه درخواست خود این تضمین‌ها را ارائه کرده‌اند. همه می‌دانیم بخشی از ماجرا به مسائل سیاسی بازمی‌گردد و متأسفانه برای قرعه‌کشی، روادید چند نفر از اعضای ایرانی صادر نشد. تقریباً تمام اعضای هیئت‌رئیسه مصمم بودند که برای حفظ شأن مردم ایران، در گام نخست کسی از سوی ایران در این مراسم حاضر نشود. اگر این قدم اول محکم برداشته نشود، ممکن است در مراحل بعدی جام جهانی تبعاتی بیشتر داشته باشد. این پیام باید به فیفا منتقل شود که عدالت در همین قدم ابتدایی رعایت نشده و موضع فدراسیون فوتبال می‌تواند کمک کند تا تیم ملی ایران با کامل‌ترین ظرفیت خود در این رویداد حضور یابد. قطعا موراد سیاسی در رفتار آنها بوده است.

او سپس افزود: درست است که عدم حضور در قرعه‌کشی می‌تواند برخی روابط را تحت تأثیر قرار دهد، اما نظر قطعی هیئت‌رئیسه این بود که وزن این اقدام و پیامی که منتقل می‌کند، بسیار مهم‌تر است. من در جریان تصمیمات کلان که وزارت امور خارجه نیز در آن نقش دارد، نیستم، اما قرار شد با آنها در ارتباط باشیم تا نظر نهایی و راهبردی کشور مشخص شود.

خطیر در پایان درباره اهمیت آگاهی مدیران نسبت به مسائل حقوقی گفت: وقتی در مقام تصمیم‌گیری قرار می‌گیریم، باید نسبت به قوانین اشراف کامل داشته باشیم، چرا که تصمیمات ما در آینده باشگاه‌ها اثرگذار است. با جرأت می‌گویم بسیاری از بحران‌هایی که در این حوزه رخ می‌دهد، نتیجه مستقیم عدم آگاهی و تصمیمات اشتباه است.