اعتراف یک مدیر و امیدواری به تحول فکری و عملکردی در باشگاه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای حضور در بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر آماده می کند که هواداران این تیم از عملکرد مدیران باشگاه در نقل و انتقالات ناراضی هستند و گلایه هایی را هم مطرح کرده اند. با این حال علی تاجرنیا در نشست با اعضای فراکسیون ورزش مجلس اشتباهات مدیران باشگاه را پذیرفته است.

مرتضی موسوی زنوز از مدیران سابق باشگاه استقلال در یادداشتی برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر در این مورد نوشته است: «بالاخره بعد از سالها اصرار بر اشتباهات و مسامحات فراوان در جامعه ورزشی کشور، انکار اختلافات بین مدیران و همکاران و کشکمکش های زیاد، یک مسئولی پیدا شد و اعتراف کرد که در باشگاه تابعه او اشتباه و سهل انگاری هایی صورت گرفته که نیاز به اصلاح و ترمیم و جبران دارد و قول داده بزودی همه آنها را جبران خواهد کرد.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفته است: «تاجرنیا در نشست با اعضای فراکسیون ورزش اعتراف کرده که برخی اشتباهات و کاستی‌هایی از سوی هیئت مدیره باشگاه استقلال رخ داده و او نیز این موضوع را پذیرفته است».

وی در ادامه گفته است: «در حال حاضر، تضادهایی در عملکرد برخی از مدیران باشگاه استقلال وجود دارد. گاه بین افرادی نظیر نظری جویباری، تاجرنیا و سایر مدیران، تداخل‌هایی در حوزه تصمیم‌گیری مشاهده می‌شود. گاهی نیز قراردادهایی منعقد می‌گردد که با بازیکن یا مربیانی بسته شده‌اند که حتی فرصت حضور در میدان را پیدا نکرده‌اند، اما باشگاه مجبور به پرداخت مبالغ قابل توجهی به آن‌هاست. همچنین موضوع پرونده‌های حقوقی باشگاه در فیفا و سایر مراجع بین‌المللی نیز مطرح است. تاجرنیا قبول کرد که در برخی قراردادها، مانند پرونده مربوط به موسیمانه، اشتباهاتی رخ داده و روند تصمیم‌گیری با کندی همراه بوده است.»

برای ما که این همه دروغ و لاپوشانی و فرافکنی در کلام و عمل و سخنان بسیاری از مسئولان و مدیران شنیده ایم و دیده ایم ، این نگرش و اعتراف تاجرنیا جای بسی امیدواری است. البته این سخنان از زبان سخنگوی فراکسیون مجلس درباره رییس هیئت مدیره باشگاه استقلال مطرح شده که در هر صورت نشان از تحولات فکری و عملکردی دارد. این در حالی است که باید دید نظر و تصمیم خود تاجرنیا برای جبران و اصلاح امور باشگاه تا چه حد قابلیت اجرا خواهد داشت؟!

قبول اشتباه یعنی طی کردن بخش عمده ای از مسیر روشن و درست که تجربه را تجربه کردن خطا می داند و قطع یقین می تواند با جبران همان اشتباهات از مشکلات و خسارات بیشتر ممانعت کند. برنارد شاو می گوید: «موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنید بلکه این است که هیچوقت برای بار دوم مرتکب یک اشتباه نشوید.»

با این وصف اگر نیت رئیس هیئت مدیره باشگاه اصلاح امور و تغییرات درست در راستای موفقیت باشگاه است ، باید فارغ از تمام مسائل سیاسی و مصلحتی، ابتدا در نوع چینش اعضای هیئت مدیره دقت کند. هر چند می دانیم همه این تغییرات تابع تصمیم رئیس شرکت پتروشیمی خلیج فارس و شخص مهندس شریعتمداری بوده و تغییرات احتمالی می تواند تبعات خسارت باری برای او داشته باشد، اما برای موفقیت یک تیم و خوشحالی میلیونها هوادار باید، ملاحظات سیاسی و سفارشی و خودی و غیرخودی از گردونه تصمیمات خارج شود و افرادی متناسب با شان و جایگاه استقلال و همطراز و همفکر و یکدست برای این مسئولیت خطیر و مهم در نظر گرفته شود.

واقعا اگر تاجرنیا تصمیم گرفته گذشته چالش برانگیز باشگاه را به سمت و سوی ثبات و اصلاحات تاثیرگذار و متناسب با توقعات جامعه هواداری هدایت کند، باید با جسارت تمام و رک و پوست کنده با رئیس شرکت خلیج فارس ابتدا تکلیف خودش را در زمینه حیطه اختیارات روشن کند. چرا که همانگونه که در صحبتهای سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس عنوان شد؛ تداخل هایی در حوزه تصمیم گیری ها مشاهده شده و نیاز به شفاف سازی دارد. سپس تکلیف مدیرعامل و حیطه اختیارات او را مشخص نماید.

حال با توجه به این اقدامات، همه می دانند که در نوع نگرش و تفکرات و عملکرد اعضای هیئت مدیره هیچگونه هارمونی و هماهنگی وجود ندارد. برخی به دنبال جذب بازیکن و مربی خارج از حیطه وظایفشان هستند. برخی پشت پرده با توسل به ارتباطات ناسالم ، مدیرعامل یا کل سیستم باشگاه را مجبور به تمکین از تصمیمات خود می کنند.

در واقع هنوز شرح وظایف اعضای هیئت مدیره که سیاستگزاری و تصمیم سازی برای روند باشگاه است، به درستی به آنان تفهیم نشده و متاسفانه مدیرعامل باشگاه نیز که نفر اول در تصمیم گیری مسائل اجرایی است ، بدون برخورد و اعمال فشار بر رفتارهای غلط و خارج از عرف و آیین نامه ای برخی اعضاء سکوت کرده است.

دخالت های نابجای برخی از اعضای هیئت مدیره در مسائل فنی، مصاحبه های شائبه برانگیز و حاشیه ساز آنان در مسائل اجرایی، گفتگو با بازیکنان در دفاتر شخصی خارج از باشگاه، جریان سازی ناجوانمردانه و پنهان رسانه ای، خنثی بودن برخی از آنان در تصمیم گیری ها و جلسات، وابستگی برخی از آنان به مدیران سابق باشگاه و ....، از جمله مواردی هستند که باید قبل از شروع لیگ برتر حل و فصل شوند و دغدغه ها و نگرانی های بحق موجود نزد هواداران را کاهش و از بین ببرند. با این وجود می توان امیدوار شد که اشتباهات گذشته رفع و رجوع شده و مدیران باشگاه به شکل واقعی در راستای کسب موفقیت و اجرایی کردن وعده ها و شعارهای مطرح شده خود دارند.

دکتر پاملا چیا می گوید: «توانایی یادگیری از اشتباهات نشانه هوش است. تمایل به پذیرش جهل نشانه خردمندی است.» علی تاجرنیا را آدم باهوشی می دانم بنابراین منتظر اقدامات اصلاح گرایانه او تا زمان شروع مسابقات می مانیم. این نکته را هم یادآوری می کنم که هر اتفاقی اگر قرار است بیفتد باید قبل از شروع لیگ باشد چرا که در کوران مسابقات هر تغییر و تحولی موجب بهم ریختن برنامه ها و فعالیت کل ساختار سازمانی و باشگاه می شود و بهانه به دست کسانی می دهد که همواره در پی فرافکنی و فرار از مسئولیت هستند.

توماس ادیسون می گوید: «من هفتصد بار اشتباه نکردم، من یک بار اشتباه نکردم. من زمانی موفق شدم که ،هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم.»