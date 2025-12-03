طارمی تنها ستاره معروف تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران از سوی نشریات مختلف اروپایی به عنوان یکی از بازیکنان مهم در جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته می‌شود.

مهاجم ایرانی المپیاکوس یونان نه تنها از سوی سایت اتلتیک بلکه در رسانه‌های ورزشی دیگر نظیر فاکس و چمپیونات نیز به عنوان یکی از بازیکنان تأثیرگذار انتخاب شده است.

گلزن ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ در حالی بین ۱۰۰ بازیکن برتر جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفته است که تنها نماینده ایران محسوب می‌شود.

این انتخاب در شرایطی صورت گرفته که طارمی در سال‌های اخیر با عملکرد درخشان در سطح باشگاهی و ملی، به یکی از چهره‌های ثابت فوتبال آسیا در محافل بین‌المللی تبدیل شده است.