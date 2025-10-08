واکنش اسبقیان به پرداخت های نامتعارف به برخی فوتبالیست ها

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشیروین اسبقیان که امروز چهارشنبه در همایش مشترک دانشافزایی مدیران فوتبال کشور حضور یافته بود با تقدیر از برگزاری چنین همایش هایی گفت: رهبر عزیز فرمودند ورزش، کاری اساسی و جدی است. این فرمایش در زمانی مطرح شد که رخدادهای حساس کشور در زمان دفاع ۱۲ روزه رخ نداده بود اما اکنون روشن شده که ورزش چه نقش مهمی در وحدت ملی و ارتقای ارزشهای فرهنگی دارد.
وی با بیان این که ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد بر مسئولیت خُرد و کلان نهادهای ورزشی تأکید کرد و گفت: تعامل و همافزایی میان باشگاهها، فدراسیون و دیگر نهادها زمانی که موضوع ملی میشود ضروری است؛ رنگهای باشگاهی وقتی کنار هم قرار میگیرند، قدرت ملی شکل میگیرد.
وی افزود: راهیابی به مسابقات بینالمللی و المپیک نیازمند برنامهریزی، حمایت و نقشآفرینی باشگاههاست.
معاونت قهرمانی نسبت به برخی ناهنجاریها و سوءاستفادههای مالی هشدار داد و مثالهایی از پرداختهای نامتعارف به بازیکنانی که حتی فرصت حضور در میدان پیدا نکردهاند را مطرح کرد.
او اعلام کرد وزارت ورزش و نمایندگان پارلمانی مجلس بر مسائل مالی و قراردادهای باشگاهی نظارت خواهند داشت و در صورت لزوم با همکاری فدراسیون و دیگر مراجع تصمیمگیری خواهد شد.
اسبقیان ضمن تأکید بر اهمیت زیرساختها گفت: افتتاح استادیومها و تسریع در عملیات عمرانی از اولویت ورزارت ورزش و جوانان است. باید اطلاعات دقیق از بازسازی و بهروزرسانی استادیومها جمعآوری و پیگیری شود.
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به نقش کانونهای هواداری پرداخت و یادآور شد: این نهادها صرفاً تشویقکننده نیستند بلکه باید جنبههای فرهنگی و تربیتی را نیز دنبال کنند و آموزش ببینند تا نقش هدایتگری فرهنگی در ورزش را ایفا کنند.
اسبقیان در پایان تاکید کرد: مسئولیتهای ورزشی «خطیر و مقدس» است و همه دستاندرکاران ورزشی باید با یکپارچگی و احساس مسئولیت ملی در مسیر پیشرفت ورزش کشور گام بردارند.
وی با تاکید بر این که ما به مجلس و رسانه ها پاسخگو خواهیم بود گفت: روز پنجشنبه بازدیدی از ورزشگاه تختی خواهیم داشت تا مشکلات این ورزشگاه را بررسی کنیم. ما به باشگاه ها تاکید کرده ایم که مقررات را باید رعایت کنند.
اسبقیان در مورد طولانی شدن بازسازی ورزشگاه آزادی گفت: تاکید وزیر ورزش این است که بتوانیم ورزشگاه آزادی را به بهترین شکل ممکن آماده کنیم. ایشان خودشان متخصص هست و روز گذشته هم از این ورزشگاه بازدید کرد.
