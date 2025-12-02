گسترش حضور صنعت پتروشیمی ایران در بازار اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، حسن عباس‌زاده در نشست بررسی نحوه حضور صنعت پتروشیمی در بیست و نهمین دوره نمایشگاه روپلاستیکا در روسیه که با حضور امیر روشن‌بخش قنبری معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت و نمایندگان هلدینگ های پتروشیمی برگزار شد اظهار کرد: در سال‌های اخیر همکاری‌های خوبی میان بخش‌های مختلف صنعت پتروشیمی ایران با روسیه و کشورهای اوراسیا آغاز شده است که نتیجه آن، رشد صادرات به این کشورها بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی ایرانی با حضور در نمایشگاه‌های تخصصی در روسیه توانسته‌اند خود را معرفی و جایگاه مناسبی در بازار این کشور پیدا کنند، گفت: صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز همسو با دیگر شرکت‌های فعال درصنعت می‌توانند با توجه به وجود تقاضا در بازارهای اوراسیا حضور یابند.

وی درباره برگزاری نمایشگاه روپلاستیکا اظهار کرد: هلدینگ ها و شرکت‌های پتروشیمی با حضور خود در قالب پاویون جمهوری اسلامی ایران و به صورت متمرکز در این نمایشگاه می‌توانند توانمندی‌های خود را برای شرکت‌های روسی به نمایش بگذارند و زمینه لازم برای افزایش صادرات در آینده فراهم شود.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه روپلاستیکا ۷ تا ۱۰ بهمن در مسکو برگزار خواهد شد.