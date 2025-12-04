ضرورت احیای تولید و رفع موانع در پتروشیمی آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن عباسزاده در جریان بازدید از مجتمع پتروشیمی آبادان اظهار کرد: احیای تولید در این واحد صنعتی که نیاز صنایع پاییندستی است و در مسیر ارزشآفرینی و رونق تولید نقش ایفا میکند، باید با جدیت پیگیری شود.
وی افزود: محصولات پتروشیمی آبادان در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی قرار دارد و صنایع پاییندستی مدتها در انتظار ازسرگیری تولید این مجتمع بودند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به سیاستهای وزارت نفت در حمایت از تولید بیان کرد: تأکید وزارت نفت همواره بر ارزشآفرینی، توسعه زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری بوده و بازگشت پتروشیمی آبادان به مدار تولید، گام مهمی در تحقق این اهداف است.
عباسزاده تصریح کرد: همه تلاشها با هدف رونق تولید، رفع موانع تولید و ایجاد ثبات در اشتغال منطقه انجام میشود.
