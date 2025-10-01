موضع گیری رئیس جمهور عراق درباره ایران و خروج نظامیان آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق در جدیدترین موضع گیری خود از عراق به عنوان کشوری باثبات نام برد که با گامهای مطمئن به سمت آینده پیش می رود.

رئیس جمهور عراق درباره روابط کشورش با واشنگتن گفت: رابطه ما با آمریکا تنها به حضور نیروهای آن یا جنبه نظامی خلاصه نمی‌شود. این یک رابطه دیرینه و محکم است و ما اصرار داریم آن را توسعه دهیم تا شامل زمینه‌های گسترده‌تری مانند تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، آب و سایر بخش‌های حیاتی شود.

وی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز افزود: رایزنی درباره موضوع خروج این نیروها میان بغداد و واشنگتن ادامه دارد و من مطمئنم به تفاهمی دست خواهیم یافت که رضایت طرفین را جلب و منافع هر دو کشور را حفظ کند.

درباره روابط کشورش با ایران نیز گفت: عراق و ایران دو کشور همسایه هستند که مرزهای طولانی به وسعت بیش از هزار کیلومتر دارند و منافع متقابل و روابط تاریخی میان دو کشور وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

وی بیان کرد: تصمیم ملی عراق مستقل است و انتخاب‌های سیاسی و اقتصادی ما در داخل عراق و با اراده خالص عراقی، به دور از هرگونه دیکته یا تأثیر خارجی، گرفته می‌شود.

وی در ادامه به موضوع اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم پرداخت و گفت: اختلاف طولانی مدت میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان در مورد صادرات نفت عملاً حل شده است. این دستاوردی است که گامی مهم در مسیر تقویت وحدت عراق و ثبات اقتصادی آن محسوب می‌شود.

عبداللطیف رشید درباره انتخابات پیش روی مجلس نمایندگان در این کشور نیز خاطر نشان کرد: ما خود را برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در نوامبر آینده آماده می‌کنیم. برگزاری انتخابات یک مقطع و مرحله مهم است که بر این مسئله تاکید دارد که عراق به شکلی ثابت قدم به سوی ثبات پیش می‌رود و دلیلی بر تعهد راسخ ما به دموکراسی و گامی اساسی به سوی تجدید حیات سیاسی از طریق تشکیل یک پارلمان جدید است که مردم با اراده آزاد خود آن را انتخاب می‌کنند.

رئیس جمهور عراق در این مصاحبه به اوضاع خاورمیانه نیز اشاره کرد و گفت: خاورمیانه سال‌ها است که از درگیری‌ها و ناآرامی‌ها رنج می‌برد و اکنون زمان آن رسیده که تلاش‌هایمان را به سمت ثبات و همکاری هدایت کنیم.

وی ادامه داد: ما از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط برخی کشورها استقبال می‌کنیم و آن را تحولی مثبت می‌دانیم که بازتاب عدالت آرمان فلسطین است و امیدواریم که این شروعی برای مسیری جدی باشد که به موفقیت تلاش‌های بین‌المللی منجر شود.