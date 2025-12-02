به گزارش خبرنگار مهر، سعید مظفری زاده در حاشیه رونمایی از کتاب مسائل حقوقی فوتبال به تألیف علی خطیر عضو هیئت رئیسه فدراسیون گفت: خیلی چنین موضوعی مهم است مسائل حقوقی یکی از مهمترین پاشنه آشیلهای فوتبال ما بوده است و جای چنین کتابهایی در فوتبال خالی بود. من از علی خطیر تقدیر و تشکر میکنم چون به مدیران ما کمک میکند. این موضوع ضرر و زیان مادی و غیرمادی را میتواند کاهش دهد.
مدیرعامل تراکتور درباره پروندههای حقوقی تراکتور افزود: با توجه به مستندات و انشای حکم و طبق مقررات، حکم CAS صادر شد. در چند پرونده مانند پرونده آلوز منتظر نتیجه هستیم.
او درباره تکلیف محل میزبانی از پرسپولیس: متخصصان امر از دانشگاه تبریز وارد موضوع برای ترمیم چمن ورزشگاه یادگار امام شدهاند و وضعیت چمن ارتقا خواهد یافت. متأسفانه به دلیل سردی هوا شاید رشد لازم صورت نگرفته است اما آفتی که افتاده بود حل شد. در جند روز آینده بررسی نهایی خواهد شد و مجل این میزبانی مشخص میشود.
وی درباره اتفاق رخ داده برای عارف آقاسی بازیکن فصل گذشته این تیم در استقلال که باعث کنار گذاشته شدن او از سوی ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی پوشان پایتخت شده است گفت: صحبتی برای جذب عارف آقاسی نشده است. از او که سال گذشته تمام تلاش خود را در تراکتور کرد تشکر میکنم.
مظفری زاده درباره بیانیههای هفته گذشته تراکتور و چادرملو اردکان تصریح کرد: فوتبالی جایی برای لذت بردن است و دست تک تک همشهریان یزدی ام را می بوسم و می دانم در فضای هیجانی، اتفاقاتی رخ میدهد که در فوتبال طبیعی است. باید آن را کنترل کنیم.
