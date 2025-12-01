به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با نتایجی به پایان رسید که چهره تازهای به جدول مسابقات بخشید. در این هفته، چهار مدعی سنتی قهرمان یعنی استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور همگی برابر رقبای خود به پیروزی رسیدند تا فاصله آنها با سایر تیمها بیشتر شده و شکل رقابت در بالای جدول جدیتر از گذشته شود. نتایجی که دربی جمعه پیش رو را جذابتر کرد اما باعث اخراج سرمربی قعرنشین شد.
پیروزی دوباره پرسپولیس با اوسمار ویهرا
پرسپولیس در دومین بازی با هدایت اوسمار ویهرا موفق شد برای دومین هفته متوالی به پیروزی برسد. سرخپوشان در دیداری نهچندان ساده، شمس آذر قزوین را با نتیجه ۲ بر یک شکست دادند و با کسب سه امتیاز ارزشمند، امتیازات خود را به ۲۸ رساندند.
نمایش پرسپولیس در این بازی، هرچند هنوز تا رسیدن به ثبات کامل فاصله دارد، اما نشانههای مثبتی از بازگشت انسجام تیمی را نشان میدهد. شمس آذر نیز با وجود تلاش و بازی جنگنده، همچنان در ردههای پایین جدول یکی از گزینههای جدی سقوط باقی مانده است.
صدرنشینی آبیها در آستانه دربی
استقلال در یکی از حساسترین مسابقات هفته، مقابل فولاد خوزستان به پیروزی یک بر صفر رسید. شاگردان ساپینتو با این برد توانستند امتیازات خود را به ۱۹ برسانند؛ آن هم در حالی که یک بازی کمتر از پرسپولیس انجام دادهاند.
این شرایط جدول باعث شده دربی رفت پایتخت حساسیتی دوچندان پیدا کند، چرا که استقلال و پرسپولیس بهعنوان تیمهای اول و دوم لیگ وارد این مسابقه میشوند. استقلال در این دیدار نشان داد حتی در روزهای متوسط نیز توانایی کسب بردهای حیاتی را دارد.
درخشش سپاهان و اخراج خطیبی سپاهان
سپاهان در رفسنجان یکی از قاطعانهترین بردهای هفته را ثبت کرد و با نتیجه ۳ بر صفر مس را شکست داد. عملکرد ضعیف مس در این فصل سرانجام باعث شد رسول خطیبی پس از کسب تنها ۷ امتیاز در ۱۱ مسابقه، از سمت خود برکنار شود.
سپاهان با این برد به ۱۸ امتیاز رسید و همچنان یکی از جدیترین تعقیبکنندگان صدر جدول باقی ماند.
تثبیت جایگاه تبریزیها در بالای جدول
تراکتور در تبریز مقابل چادرملو نمایشی هجومی و مقتدرانه داشت و با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید. این پیروزی، امتیازات تیم تبریزی را به ۱۶ رساند و آنها را در رده پنجم جدول تثبیت کرد. تراکتور با این روند میتواند یکی از تیمهایی باشد که در ادامه فصل وارد کورس بالای جدول با توجه به یک بازی معوقه شود.
پایان بحران در سیرجان
گلگهر سیرجان پس از چند هفته ناکامی، این بار توانست با پیروزی یک بر صفر برابر استقلال خوزستان از بحران نتایج ضعیف خارج شود. این برد باعث شد سیرجانیها با ۱۱ امتیاز در جدول اوضاع باثباتتری پیدا کنند. استقلال خوزستان اما همچنان در جمع تیمهای پایینجدولی باقی مانده و وضعیت نگرانکنندهای دارد.
برد حیاتی پیکان و خروج از منطقه خطر
پیکان این هفته یکی از نتایج مهم پایین جدول را رقم زد. این تیم با کسب یک برد ارزشمند مقابل ملوان توانست امتیازات خود را به ۱۱ برساند و فعلاً از منطقه سقوط فاصله بگیرد. این نتیجه برای سعید دقیقی حیاتی بود؛ چرا که فشارها بر نیمکت پیکان در هفتههای اخیر افزایش یافته بود.
نتایجی که فاصله نیمه بالای جدول با پایین را بیشتر کرد تا رفته رفته چهره تیمها و اهداف آنها مشخص شود.
