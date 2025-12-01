  1. ورزش
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

زمان دیدارهای جام حذفی اعلام شد/ تعویق بازی استقلال کنسل شد

سازمان لیگ زمان دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی و همچنین دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس و تراکتور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

دیدار معوقه مرحله یک شانزدهم

پنجشنبه ۲۷ آذر

تراکتور تبریز- پرسپولیس – ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

جمعه ۲۸ آذر

فولاد هرمزگان – استقلال – ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

شنبه ۲۹ آذر

هوادار – سایپا - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
مس رفسنجان – گل گهر سیرجان– ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدا مس رفسنجان
نفت و گاز گچساران – پیکان – ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدا نفت گچساران
ملوان بندرانزلی – مس شهربابک– ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی
فولاد خوزستان – چادرملو اردکان– ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه شهدا فولاد اهواز

یکشنبه ۳۰ آذر

فولاد مبارکه سپاهان – خیبر خرم آباد ۸/۱ ۱۶:۳۰ نقش جهان اصفهان

بازی برنده تراکتور - پرسپولیس با شمس آذر از مرحله یک هشتم، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار می‌شود.

