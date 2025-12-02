اثر «آن شنبه سیاه» از هرمزگان به بخش جایزه شهید آوینی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به روایت روزها و شبهای پر التهاب پس از حادثه غمبار انفجار بندر شهید رجایی در محل این واقعه پرداخته و همدلیها و فداکاریهای امدادگران، آتشنشانان و اقشار مختلف مردم را در آن روزها از زاویهای جدید روایت میکند.
آرش دهقانی کارگردان هرمزگانی، کارگردانی مستند «کلاس مرگ» و تدوین مستند «برای بیرق» را در کارنامه دارد که بارها از شبکههای مختلف سیما به نمایش در آمده و در جشنوارههای مختلف تحسین شدهاند.
نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت، ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در پردیس ملت تهران برگزار میشود که در بخش جایزه شهید آوینی آن ۲۴ مستند به رقابت میپردازند.
