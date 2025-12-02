  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

اثر «آن شنبه سیاه» از هرمزگان به بخش جایزه شهید آوینی راه یافت

اثر «آن شنبه سیاه» از هرمزگان به بخش جایزه شهید آوینی راه یافت

بندرعباس- مستند «آن شنبه سیاه» به کارگردانی آرش دهقانی کاری از مرکز مستند حوزه هنری هرمزگان به بخش جایزه شهید آوینی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینما حقیقت راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به روایت روزها و شب‌های پر التهاب پس از حادثه غمبار انفجار بندر شهید رجایی در محل این واقعه پرداخته و همدلی‌ها و فداکاری‌های امدادگران، آتش‌نشانان و اقشار مختلف مردم را در آن روزها از زاویه‌ای جدید روایت می‌کند.

آرش دهقانی کارگردان هرمزگانی، کارگردانی مستند «کلاس مرگ» و تدوین مستند «برای بیرق» را در کارنامه دارد که بارها از شبکه‌های مختلف سیما به نمایش در آمده و در جشنواره‌های مختلف تحسین شده‌اند.

نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند سینما حقیقت، ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در پردیس ملت تهران برگزار می‌شود که در بخش جایزه شهید آوینی آن ۲۴ مستند به رقابت می‌پردازند.

کد خبر 6676006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها