به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر سه شنبه در بازدید از یک شرکت خدمات ماشین‌های اداری در چارچوب برنامه «سه‌شنبه‌های اقتصادی» و با هدف بررسی ظرفیت‌ها، رفع موانع و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی، ضمن تقدیر از تلاش مدیر و کارکنان این شرکت گفت: یکی از رویکردهای اصلی فرمانداری، حضور میدانی در مراکز اقتصادی و تولیدی، شنیدن مسائل از زبان فعالان این حوزه و رفع فوری موانع آنان در کارگروه رفع موانع تولید است.

فرماندار کنگان افزود: مجموعه‌هایی مانند این شرکت که با تکیه بر دانش فنی، تخصص و نیروهای جوان فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارند و حمایت از آنها وظیفه ما است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان کنگان در حوزه فناوری، خدمات و صنایع پشتیبان افزود: اقتصاد شهرستان تنها به تولید فیزیکی محدود نیست؛ بخش خدمات مهندسی، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی صنعتی یکی از ارکان اصلی اقتصاد پارس جنوبی است.

وی یادآور شد: شرکت‌ها با ارائه خدمات تخصصی، در واقع بخشی از موتور محرک صنعت و اشتغال منطقه محسوب می‌شوند.

فرماندار کنگان پس از شنیدن مسائل و درخواست‌های مدیر مجموعه، دستوراتی در خصوص پیگیری موضوع زمین موردنیاز برای توسعه شرکت، تسریع در حل مشکلات اداری با ادارات شهرستان و بررسی درخواست‌های مرتبط با مجوزها و حمایت‌های دستگاه‌های دولتی صادر کرد و دستگاه‌های مسئول را مکلف به همکاری و رفع موانع موجود دانست.