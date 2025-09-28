فرماندار کنگان: خدمات بیمارستان امام خمینی ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر یکشنبه در مراسم مراسم تکریم و معارفه رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان با اشاره به جایگاه ویژه حوزه سلامت در توسعه پایدار شهرستان، تأکید کرد: سلامت جامعه زیربنای تمامی فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و لازم است همکاریهای بینبخشی در راستای ارتقای خدمات بیمارستان امام خمینی (ره) بیش از پیش تقویت شود.
فرماندار شهرستان کنگان افزود: حمایت از مدیریت جدید بیمارستان و رفع موانع موجود، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در این مراسم امین مشتاقی بهعنوان رئیس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کنگان معرفی و از خدمات دکتر سیده انسیه سجادی زاده تقدیر شد.
