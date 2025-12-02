به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، مراسم معرفی برگزیدگان چهاردهمین دوره جایزه «کارشناس سال ۲۰۲۵» در مسکو برگزار شد. این رویداد با حضور کارشناسان، فعالان رسانه، مدیران اقتصادی و چهرههای عمومی از ۱۲ کشور از جمله ایران، هند و برزیل برگزار شد و برترین پروژهها در ۱۶ بخش معرفی شدند.
جایزه «کارشناس سال» به متخصصانی تعلق میگیرد که ایدهها و ابتکارهای نوآورانه را در حوزههای اقتصاد، رسانه، مدیریت عمومی، فرهنگ، صنعت و فعالیتهای اجتماعی اجرا کردهاند؛ ابتکارهایی که اغلب دور از توجه عموم، اما اثرگذار بر توسعه ملی و همکاریهای بینالمللی هستند. این جایزه بهواسطه حمایت شبکه رسانهای تیوی بریکس طی سالهای اخیر از سطح ملی فراتر رفته و به یک رویداد معتبر بینالمللی تبدیل شده است.
این رقابت اکنون در ۲۰ بخش تخصصی برگزار میشود و رسانهها، پروژههای بینالمللی، مدیران و کارشناسانی را شامل میشود که چشمانداز حرفهای جامعه جهانی را شکل میدهند. شرکت در این رقابت رایگان است و بیانیه نهایی آن به شش زبان منتشر میشود؛ اقدامی که ماهیت جهانی و فراگیر این جایزه را برجسته میسازد و آن را به یکی از سکوهای معرفی نخبگان حرفهای و کارشناسان همکاریهای بینالمللی در جهان تبدیل کرده است.
در این دوره، گروه رسانهای مهر به عنوان یکی از سه برگزیده بخش بینالملل معرفی شد؛ انتخابی که جایگاه مهر را به عنوان یکی از اثرگذارترین رسانههای منطقه در حوزه دیپلماسی عمومی، بهویژه در روابط ایران و کشورهای عضو بریکس، تثبیت میکند. هیئت داوران نقش فعال مهر در توسعه همکاریهای رسانهای، تولید محتوای تحلیلی و بازنمایی واقعبینانه روابط تهران–مسکو را شایسته تقدیر دانستند.
محمدمهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانهای مهر در پیام ویدئویی خود که برای مراسم ارسال شد، از انتخاب مهر در این رویداد ابراز خرسندی کرد و گفت این انتخاب نشاندهنده اثرگذاری فعالیتهای رسانهای ایران در معرفی واقعبینانه روابط تهران و مسکو است. او تأکید کرد که گروه رسانهای مهر به ویژه از سال ۲۰۲۳ و در جایگاه یکی از شرکای رسانهای تیوی بریکس تلاش کرده تا نقش مؤثری در بازنمایی روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور ایفا کند.
رحمتی با اشاره به اینکه همکاری ایران و روسیه ظرفیتهای گسترده اقتصادی و فرهنگی دارد گفت: «انتخاب مهر نشان میدهد که ما علاوه بر انجام مسئولیت اجتماعی خود در بازنمایی این ارتباط، توانستهایم به بخشهایی از این ظرفیتها بپردازیم».
وی یکی از چالشهای منطقه را بازنمایی روابط کشورها توسط رسانههای غربی دانست و تأکید کرد: «تلاشهایی که در سالهای اخیر با محوریت تیوی بریکس برای اصلاح این روند و ارائه تصویر دقیقتر از توانمندیها و همکاری کشورها صورت گرفته، یک ظرفیت ارزشمند است و میتواند الگوی مناسبی برای همکاری جهانی رسانهای باشد. امیدوارم ما نیز در این مسیر نقش مؤثری داشته باشیم».
در بخشهای دیگر این مراسم نیز برگزیدگان بینالمللی معرفی شدند. مسعود احمدوند مشاور فرهنگی سفارت ایران در روسیه یکی از برندگان بخش «پروژههای بینالمللی» بود و پروژه فرهنگی «الگوهای دوستی» از سوی هیئت داوران تحسین شد. در بخش «رسانههای بینالمللی» نیز رسانه برزیلی Brasil de Fato و مدیر آن نینا فیدلس به عنوان برگزیده معرفی شدند.
در این مراسم میخائیل پیوتروفسکی مدیر موزه آرمیتاژ و رئیس شورای کارشناسی جایزه، اهمیت ارزیابی انسانی در عصر اتوماسیون را یادآور شد و گفت هیچ چیز در فعالیتهای علمی، فرهنگی و اقتصادی مهمتر از «اعتبار حرفهای» نیست.
همچنین سمی کوتوانی رئیس اتحادیه بازرگانان هند در روسیه، که جایزه بخش «مالی و سرمایهگذاری» را اهدا کرد، این رویداد را عاملی مهم در تقویت دیپلماسی عمومی و همکاری میان کشورهای بریکس دانست.
از دیگر برگزیدگان بینالمللی این دوره میتوان به سونو ساینِی استاد مرکز مطالعات روسیه در دانشگاه جواهر لعل نهرو هند، امیزینگگریس آجایی مستندساز نیجریهای، امجد عثمان مشاور رسانهای آژانس خبری خاورمیانه و… اشاره کرد که توسط شورای کارشناسی جایزه مورد تقدیر قرار گرفتند.
جایزه «کارشناس سال» از سال ۲۰۱۲ برگزار میشود و هدف آن شناسایی متخصصانی است که در حوزههای اقتصاد، علوم، صنعت، مدیریت عمومی و فعالیتهای اجتماعی پروژههای نوآورانه ارائه کردهاند. تیوی بریکس از سال ۲۰۲۴ شریک رسانهای بینالمللی این رویداد است.
