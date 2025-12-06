  1. بین الملل
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

نیجریه خواستار عضویت کامل در بریکس شد

وزیر امور خارجه نیجریه در مجمع دوحه در سخنانی اعلام کرد که کشورش خواستار عضویت کامل در بریکس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، یوسف توگار، وزیر امور خارجه نیجریه در مجمع دوحه در سخنانی از تمایل کشورش برای پیوستن به بریکس خبر داد.

وزیر امور خارجه نیجریه در این خصوص گفت که این کشور با چشم انداز تبدیل شدن به یک جامعه مبتنی بر طبقه متوسط و با جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰، از تجربیات بریکس درس خواهد گرفت.

یوسف توگار، در ادامه اضافه کرد: امیدوارم که در آینده‌ای نزدیک به عضویت کامل این گروه درآییم.

بریکس (BRICS) مخفف نام انگلیسی ۵ کشور برزیل (Brazil)، روسیه (Russia)، هند (India)، چین (China) و آفریقای جنوبی (South Africa) است.

در سال‌های اخیر، بریکس به دنبال گسترش اعضای خود بوده است. این گروه در نشست سال ۲۰۲۳ تصمیم گرفت تا کشورهای ایران، مصر، اتیوپی و امارات را به عضویت بپذیرد.

