جشنواره سال نو بریکس+ بر نقش کارآفرینی جوانان و نوآوری تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، جشنواره سال نو «پل‌های فرهنگی» در آکادمی ریاست‌جمهوری روسیه برای اقتصاد ملی و مدیریت دولتی (RANEPA) برگزار شد و شرکت‌کنندگان را ذیل موضوع «کارآفرینی جوانان و نوآوری در فضای بریکس+» گرد هم آورد.

این رویداد با حضور دانشجویان مؤسسه مدیریت دولتی و خدمات کشوری (IPACS) در RANEPA همراه بود و کارشناسان روس و بین‌المللی نیز در آن مشارکت داشتند. در برنامه اصلی جشنواره، نمایندگانی از جوامع کسب‌وکار نیجریه، فیلیپین، مصر، ایران، اندونزی و روسیه به عنوان سخنران حضور یافتند.

در این نشست، تجربه‌های موفق کارآفرینی جوانان در کشورهای بریکس+ در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های انرژی، انرژی سبز، دیجیتالی‌سازی و صنایع خلاق بررسی شد و مسیرهایی برای همکاری‌های تجاری ترسیم شد.

النا گالیبینا، عضو اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه و مدیر جلسه با تأکید بر اهمیت موضوع گفت: این نوآوران و کارآفرینان جوان هستند که باید به چالش‌های فردا پاسخ دهند، چارچوب‌های اقتصاد مشترک آینده را شکل بدهند و دستور کار بریکس را تعریف کنند. او همچنین افزود خروجی‌های این نشست می‌تواند فردا به استارت‌آپ تبدیل شود و پس‌فردا در قالب شرکت‌های فراملیِ موفق، به تقویت حاکمیت اقتصادی کمک کند.

در ادامه، عاید محسن عاید عوده، نایب‌رئیس انجمن جهانی رسانه‌های نو از مصر پیشنهاد ایجاد یک نظام آموزشی یکپارچه و به رسمیت شناختن متقابل مدارک تحصیلی میان کشورها را مطرح کرد و این اقدام را عاملی برای تقویت پیوندها در بریکس دانست.

لیودمیلا وارفولومِیِوا، کارشناس آکادمی علوم روسیه و عضو کارگروه بین‌دستگاهی وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه نیز بر فناوری‌های جهشی با رویکرد حفاظت از محیط زیست تمرکز کرد.

لوبارتو سارتویو، رئیس ائتلاف ساختارهای کسب‌وکار و کارآفرینان کشورهای جنوب شرق آسیا هم سخنرانی خود را به تحلیل روابط تجاری، اقتصادی و فرهنگی روسیه و اندونزی اختصاص داد.

شرکت‌کنندگان همچنین درباره نقش جوانان در توسعه زیست‌بوم‌های نوآوری در کشورهای بریکس+، جنبه‌های عملی همکاری‌های تجاری، یافتن شریک و ورود به بازارهای جدید کشورهای عضو و نیز ایجاد پیوندهای حرفه‌ای تازه میان دانشجویان مطالعات منطقه‌ای، کارآفرینان جوان و کارشناسان گفت‌وگو کردند.