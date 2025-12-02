به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر سه شنبه در نشست خبری سالانه اظهار کرد: خراسان جنوبی در شاخصهای کلان اقتصادی از جمله کاهش تورم، امنیت سرمایهگذاری و ثبت اشتغال جزو استانهای برتر کشور قرار گرفته و این روند حاصل همکاری همه دستگاهها و همراهی مردم بوده است.
پیشرفت راهآهن شرق از ۱۵ به ۳۵ درصد
استاندار با اشاره به اجرای ابرپروژه راهآهن شرق با طول ۵۶۳ کیلومتر گفت: این خط ریلی از چهار شهرستان نهبندان، سربیشه، بیرجند و قائنات عبور میکند و شامل ۱۴ قطعه، تونلسازی و احداث بزرگترین پل هوایی منطقه است.
وی افزود: پیشرفت پروژه از ۱۵ درصد به ۳۵ درصد رسیده و با تخصیص ۱,۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات، کار با وجود مطالبات پیمانکار متوقف نشده است.
پیشرفت ۷۰ درصدی راههای دوبانده
هاشمی با اشاره به هزینهکرد ۲,۶۰۰ میلیارد تومان در طرحهای راهسازی گفت: ۵۰ کیلومتر مسیر بهرهبرداری شده و ۷۰ کیلومتر نیز آماده آسفالت است.
وی از دو برابر شدن اعتبارات حوزه راه در بودجه ۱۴۰۴ بهعنوان نقطه عطف زیرساختی استان یاد کرد.
رشد ۱۰۲ درصدی صادرات و فعالسازی مرزها
استاندار با بیان مزیت مرزهای مشترک با افغانستان گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از سه میلیون و ۳۲ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار به افغانستان صادر شد.
وی افزود: مرز یزدان بهزودی بهصورت حداقلی فعال میشود و تاکنون ۱۲ هزار خانوار کارت تجاری دریافت کردهاند.
افزایش تولید برق و توسعه انرژی خورشیدی
هاشمی با اشاره به مازاد تولید برق استان گفت: در تابستان ۵۴۰ مگاوات تولید و ۳۷۵ مگاوات مصرف داشتیم.
وی از ورود ۱۳ سرمایهگذار خارجی از چین و ثبت بیش از ۱۵ تعاونی نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: پروژههای جدید تولید ۵۰۰ مگاوات برق در دست اقدام است.
کاهش تورم و تثبیت بازار
استاندار گفت: در پنج ماه گذشته ۲۷ جلسه تنظیم بازار برگزار و ۱۳۲۶ مصوبه اتخاذ شد که ۷۹ درصد آن اجرایی شده است.
به گفته وی، ذخایر کالاهای اساسی در انبارهای استان کافی بوده و مشکل تأمین وجود ندارد.
هاشمی از رشد ۴۳ درصدی سرمایهگذاری، افزایش ۲۳ درصدی سهم اشتغال و حمایت از ۴۱۳ واحد تولیدی در حوزههای بانکی و مالیاتی خبر داد.
احیای ۳۵ هزار هکتار معادن و ایجاد شهرک فرآوری
استاندار با اشاره به وجود ۷۴ نوع ماده معدنی در استان گفت: ۳۵ هزار هکتار از معادن آزادسازی و ۱۱ معدن غیرفعال دوباره فعال شده است.
وی ایجاد شهرک ۵۰۰ هکتاری فرآوری معادن را اقدامی مؤثر برای جلوگیری از خامفروشی دانست.
هاشمی همچنین از احیای ۱۳ معدن غیرفعال دیگر خبر داد و گفت: هدف ما توسعه صنایع فرآوری با تکیه بر ظرفیت دانشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی است.
پیشرفت طرحهای مسکن و پروژههای روستایی
وی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، ۹۶۰۰ قطعه زمین تحویل شده و ۵۰۰ قطعه دیگر در اولویت واگذاری قرار دارد.
به گفته او، ۷۳ روستا آبرسانی شده و برای آبرسانی به ۱۷۶ روستا تفاهمنامهای با بسیج سازندگی منعقد شده است.
استاندار اعلام کرد: خراسان جنوبی رتبه اول کاهش تورم، رتبه چهارم امنیت سرمایهگذاری و رتبه سوم ثبت اشتغال در سامانه رصد را کسب کرده است.
هاشمی گفت: از ۸۹ انتصاب انجامشده، ۸۷ درصد بومی هستند و این نشاندهنده اعتماد به ظرفیت انسانی استان است.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه توسعه استان حق مردم است افزود: تمام تلاش ما این است که پروژههای اقتصادی، زیرساختی و اجتماعی با جدیت، شفافیت و سرعت پیش برود و کوچکترین خللی در روند پیشرفت استان ایجاد نشود.
