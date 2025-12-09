خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: پیوند خراسان‌جنوبی به شبکه ریلی کشور، آرزویی دیرینه است که روند تحقق آن از دهه ۸۰ آغاز شد. نقطه آغاز، نهم آذر ۱۳۸۰ بود. زمانی که درخواست احداث این راه‌آهن را به رئیس جمهور وقت ارائه و این درخواست برای بررسی به وزارت راه و سازمان مدیریت ارجاع شد.

پس از تقسیم استان، مطالعات این پروژه زیرساختی پیگیری شد. در مهرماه ۱۳۸۵، مدیرکل وقت راه و ترابری خراسان‌جنوبی اعلام کرد مطالعات مقدماتی به پایان رسیده و مسیر «فیض‌آباد - گناباد - قاین - بیرجند - نهبندان - زاهدان» پیشنهاد شده است. همچنین در آبان همان سال، نماینده وقت قائنات از تصویب عبور خط ریلی چابهار-مشهد از مسیر بیرجند - قاین - گناباد و کالشور خبر داد.

این مطالعات دو سال بعد توسط کارشناسان وزارت راه و ترابری نهایی شد و مسیر با افزودن «فردوس» دقیق‌تر گردید. پیگیری‌ها ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۸۷، مجمع نمایندگان سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، در نامه‌ای دیگر از رئیس جمهور خواستار صدور دستور اقدام فوری شد.

سرانجام پس از سال‌ها انتظار، عملیات اجرایی نخستین قطعه‌این پروژه (قطعه ۱۶ به طول ۳۲ کیلومتر در محدوده یونسی) در نیمه سال ۱۳۹۸ آغاز شد. شتاب‌بخش بعدی، تصویب دو مصوبه هیئت وزیران در فاصله سه ماه بود که با تأمین «فاینانس داخلی» برای اتصال بیرجند به ایستگاه یونسی و اختصاص «۷۰۰ میلیون یورو فاینانس خارجی» برای احداث خط زاهدان-بیرجند، چراغ سبز نهایی برای پیشرفت سریع‌تر این آرزوی ملی را روشن کرد.

در ماه‌های اخیر، اجرای پروژه راه‌آهن خراسان جنوبی با شتاب و پیشرفت قابل توجهی همراه بوده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

پیشرفت ۳۵ درصدی زیرسازی در محدوده خراسان جنوبی

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی پروژه راه‌آهن چابهار-سرخس در محدوده این استان خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی عملیات زیرسازی در قطعه بیرجند تا یونسی از ۱۵ درصد در ابتدای امسال به ۳۵ درصد افزایش یافته است.

محمد میر مودی با اشاره به اهمیت ملی و بین‌المللی این پروژه ترانزیتی که شمال و جنوب کشور را به یکدیگر متصل می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون فعالیت‌های اجرایی در تمامی جبهه‌های کاری از جمله عملیات خاکی، ابنیه فنی، احداث پل‌های خاص و حفاری تونل‌ها با شتاب در حال انجام است.

وی افزود: با ورود پروژه به فاز جدید و افزایش حجم عملیات، فعالیت‌های اجرایی در بخش‌های مختلف شتاب بیشتری گرفته‌اند.

جزئیات پیشرفت تونل‌ها و ایستگاه‌ها

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه حفاری تونل‌ها در اکثر قطعات آغاز شده است، اظهار کرد: برتونل‌ها به پیشرفت حدود ۴۰ درصدی رسیده‌اند و طول کل تونل‌های این مسیر در استان حدود ۱۲ کیلومتر بوده است.

وی از آغاز عملیات احداث ایستگاه راه‌آهن گناباد به عنوان یکی از ایستگاه‌های اصلی این خط خبر داد و بیان کرد: ایجاد ایستگاه‌های مسافری در چهار شهرستان نهبندان، سربیشه، بیرجند (به عنوان ایستگاه تشکیل‌دهنده) و قاین در دستور کار قرار دارد.

پیگیری‌های مستمر برای تأمین منابع مالی

وی با اشاره به افزایش فشار مالی پروژه به دلیل رشد حجم عملیات، گفت: در حال حاضر مطالبات پیمانکاران اجرایی پروژه از طریق استاندار، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین این منابع در حال انجام است.

وی ادامه داد: موضوع راه‌آهن استان در تمامی دیدارهای مسئولان استانی با مقامات کشوری مطرح و بر ضرورت تأمین اعتبار آن تأکید می‌شود.

مودی گفت: با وجود مشکلات مالی، امیدواریم با همراهی دولت، شاهد تزریق به‌موقع اعتبار و پیشبرد هرچه سریع‌تر این پروژه ملی باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات روسازی بلافاصله پس از تکمیل زیرساخت‌ها آغاز خواهد شد، گفت: امیدواریم در صورت تداوم روند کنونی و تأمین مستمر منابع، امکان بهره‌برداری از این خط ریلی در دوره دولت فعلی فراهم شود.