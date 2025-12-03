۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته امداد کشور در مراسم بهره‌برداری همزمان از ۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در شهرستان خدابنده اظهار کرد: همکاری بسیج سازندگی، شرکت بنیاد حیات و همه عزیزانی که در اجرای این اقدام ارزشمند نقش داشتند، قابل تقدیر است.

سید مرتضی بختیاری افزود: بسیج سازندگی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه در مقیاس کوچک، توفیقات قابل توجهی به دست آورده و در چند استان ارتباطات اجرایی بسیار خوبی میان کمیته امداد و این مجموعه شکل گرفته است.

بختیاری ادامه داد: طبق اعلام رسمی رئیس‌جمهور، قرار است ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور ایجاد شود و سهم کمیته امداد در این مسیر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و حمایتی برای خانواده‌های محروم است.

رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه در این مراسم ۲۷ سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی که بر بام منازل مددجویان نصب شده، به صورت نمادین مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، گفت: این طرح، گامی مهم در مسیر توانمندسازی خانوارهاست.

وی با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی زنجان برای توسعه انرژی خورشیدی گفت: هزینه احداث نیروگاه خورشیدی در استان زنجان نسبت به بسیاری از استان‌ها کمتر است و اتصال به شبکه سراسری نیز با سهولت بیشتری انجام می‌شود.