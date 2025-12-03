  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در زنجان افتتاح شد

۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در زنجان افتتاح شد

زنجان- با حضور رئیس کمیته امداد کشور ۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در خدابنده زنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته امداد کشور در مراسم بهره‌برداری همزمان از ۲۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در شهرستان خدابنده اظهار کرد: همکاری بسیج سازندگی، شرکت بنیاد حیات و همه عزیزانی که در اجرای این اقدام ارزشمند نقش داشتند، قابل تقدیر است.

سید مرتضی بختیاری افزود: بسیج سازندگی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی، به‌ویژه در مقیاس کوچک، توفیقات قابل توجهی به دست آورده و در چند استان ارتباطات اجرایی بسیار خوبی میان کمیته امداد و این مجموعه شکل گرفته است.

بختیاری ادامه داد: طبق اعلام رسمی رئیس‌جمهور، قرار است ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور ایجاد شود و سهم کمیته امداد در این مسیر، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و حمایتی برای خانواده‌های محروم است.

رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه در این مراسم ۲۷ سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی که بر بام منازل مددجویان نصب شده، به صورت نمادین مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، گفت: این طرح، گامی مهم در مسیر توانمندسازی خانوارهاست.

وی با اشاره به مزیت‌های جغرافیایی زنجان برای توسعه انرژی خورشیدی گفت: هزینه احداث نیروگاه خورشیدی در استان زنجان نسبت به بسیاری از استان‌ها کمتر است و اتصال به شبکه سراسری نیز با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

کد خبر 6676838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها