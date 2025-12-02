فرماندار کنگان: خدمات درمانی باکیفیت به مردم ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا سه شنبه شب در بازدید از بیمارستان کنگان و درمانگاه تأمین اجتماعی ضمن گفت‌وگو با بیماران، همراهان و کادر درمان، از نزدیک در جریان نحوه رسیدگی، میزان رضایت‌مندی، زمان انتظار، تعداد پزشکان شیفت، امکانات درمانی و موجودی دارویی موردنیاز بیماران فصلی قرار گرفت.

وی همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی کامل مراکز درمانی در فصل شیوع بیماری‌های تنفسی، بر تأمین مستمر اقلام دارویی پرمصرف، مدیریت ازدحام بیماران، تقویت کادر درمان، رفع کمبودهای تجهیزاتی و افزایش خدمات‌رسانی در ساعات پرتردد تأکید کرد.

فرماندار کنگان با بیان اینکه سلامت مردم در اولویت نخست مدیریت شهرستان قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش مراجعه‌کنندگان، دستگاه‌های متولی موظف‌اند خدمات درمانی را با کیفیت مناسب، سریع و بدون وقفه ارائه کنند و مسائل و کمبودها نیز به‌صورت فوری پیگیری خواهد شد.

در این بازدید، مسئولان بیمارستان و درمانگاه تأمین‌اجتماعی گزارش جامعی از چالش‌ها، نیازها و اقدامات در حال اجرا ارائه کردند.

این بازدید در پی افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا و سرماخوردگی در سطح شهرستان و با هدف بررسی میدانی وضعیت ارائه خدمات درمانی، فرایند پذیرش بیماران، موجودی دارو و میزان رسیدگی به مراجعان انجام شد.