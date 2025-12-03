به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با سردار حسین ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با معرفی ظرفیت‌های استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر سهم بالایی از نوار ساحلی جنوب کشور را به خود اختصاص داده و میزبان صنایع عظیم نفت و گاز، پتروشیمی، انرژی و بنادر تجاری و صیادی کشور است.

وی افزود: خشکسالی، سیل، زلزله، ریزگردها و سوانح دریایی از جمله مخاطراتی هستند که بیشترین تهدید برای جوامع انسانی و زیرساخت‌های مستقر در استان به شمار می‌روند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: پیشگیری و آمادگی مقابله با این بحران‌ها، مستلزم آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و آماده و استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیاست.

زارع تصریح کرد: هماهنگی لازم برای برگزاری مانور و رزمایش تمام عیار مقابله با بحران در استان صورت گرفته و به زودی عملیاتی خواهد شد.

استاندار بوشهر یادآور شد: توسعه اقتصاد دریا محور و ایجاد انگیزه بیشتر در سرمایه گذاران برای انتخاب استان بوشهر به عنوان هدف سرمایه گذاری، می‌طلبد که حداکثر آمادگی برای پیشگیری و مواجهه با مخاطرات طبیعی احتمالی را داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، برای پیگیری و اجرای درخواست‌های استاندار، قول مساعد داد.