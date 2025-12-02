  1. استانها
فرماندار گناوه: خودمراقبتی مهمترین راه مقابله با آنفلوانزا است

گناوه- فرماندار گناوه گفت: پیشگیری و خود مراقبتی مهم‌ترین اصل در جلوگیری از سرایت شیوع ومبتلا شدن به بیماری آنفلوانزا است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست شورای سلامت این شهرستان افزود: با توجه به اینکه ویروس آنفولانزا بسیار مسری و سرعت انتشار آن بالا است، رعایت نکات بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلاء به این بیماری در این مقطع ضروری است.

وی بیان کرد: زدن ماسک، شستن دست‌ها و جداسازی افراد آلوده و سالم از نکات مهم بهداشتی است که باید مردم رعایت کنند.

فرماندار گناوه افزود: با توجه به تجربه تلخی که از کرونا داشته‌ایم، مهم‌ترین روش مناسب در برابر جلوگیری از انتشار بیماری آنفلوآنزا، زدن ماسک است.

وی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید نسبت به تصمیمات استانی در زمینه تعطیلی مراکز آموزشی و مدارس صددرصد تمکین کند.

اسفندیاری از رئیس اداره آموزش و پرورش خواست در صورتی که مدرسه‌ای در قبال تعطیلی طبق تصمیمات استانی کوتاهی کرده است، مدیر آن را احضار کند.

شهرداران و دهیاران سگ‌های بدون صاحب را سریع جمع آوری کنند

فرماندار گناوه از شهرداران گناوه و بندر ریگ و دهیاران و دیگر دستگاه‌های متولی خواست نسبت به جمع آوری سگ‌های بلاصاحب به صورت علمی و اصولی در اسرع وقت جمع آوری کنند.

وی افزود: وجود سگ‌ها در سطح شهر و روستاها تهدیدی جدی برای سلامت عموم جامعه بشمار می‌آید و اگر فردی آسیب دید تبعات بدی برجای خواهد گذاشت و باید منطقه، عاری از این حیوان باشد.

وی ادامه داد: با افرادی که از سایر شهرستان‌های دیگر اقدام به رهاسازی سگ‌های بلاصاحب در این منطقه می‌کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

فرماندار گناوه از دهیاران و شهرداری خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، در اسرع وقت گزارش همراه با مستندات ارائه دهند تا با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.

وی بر پیوستن مدیران و کارکنان ادارات به «پویش ملی «من هم آزمایش اچ آی وی می‌دهم» که با هدف افزایش آگاهی عمومی و کنترل بیماری ایدز در سراسر کشور در حال اجرا است. تاکید کرد.

فرماندار گناوه اظهار کرد: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به دغدغه و مطالبه مردم در خصوص افزوده شدن داروخانه شبانه روزی پیگیری‌های مستمری انجام دادند که امیدواریم هرچه زودتر راه اندازی شود.

