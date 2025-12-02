فرماندار گناوه: خودمراقبتی مهمترین راه مقابله با آنفلوانزا است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست شورای سلامت این شهرستان افزود: با توجه به اینکه ویروس آنفولانزا بسیار مسری و سرعت انتشار آن بالا است، رعایت نکات بهداشتی جهت جلوگیری از ابتلاء به این بیماری در این مقطع ضروری است.
وی بیان کرد: زدن ماسک، شستن دستها و جداسازی افراد آلوده و سالم از نکات مهم بهداشتی است که باید مردم رعایت کنند.
فرماندار گناوه افزود: با توجه به تجربه تلخی که از کرونا داشتهایم، مهمترین روش مناسب در برابر جلوگیری از انتشار بیماری آنفلوآنزا، زدن ماسک است.
وی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید نسبت به تصمیمات استانی در زمینه تعطیلی مراکز آموزشی و مدارس صددرصد تمکین کند.
اسفندیاری از رئیس اداره آموزش و پرورش خواست در صورتی که مدرسهای در قبال تعطیلی طبق تصمیمات استانی کوتاهی کرده است، مدیر آن را احضار کند.
شهرداران و دهیاران سگهای بدون صاحب را سریع جمع آوری کنند
فرماندار گناوه از شهرداران گناوه و بندر ریگ و دهیاران و دیگر دستگاههای متولی خواست نسبت به جمع آوری سگهای بلاصاحب به صورت علمی و اصولی در اسرع وقت جمع آوری کنند.
وی افزود: وجود سگها در سطح شهر و روستاها تهدیدی جدی برای سلامت عموم جامعه بشمار میآید و اگر فردی آسیب دید تبعات بدی برجای خواهد گذاشت و باید منطقه، عاری از این حیوان باشد.
وی ادامه داد: با افرادی که از سایر شهرستانهای دیگر اقدام به رهاسازی سگهای بلاصاحب در این منطقه میکنند، به شدت برخورد خواهد شد.
فرماندار گناوه از دهیاران و شهرداری خواست در صورت مشاهده چنین مواردی، در اسرع وقت گزارش همراه با مستندات ارائه دهند تا با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.
وی بر پیوستن مدیران و کارکنان ادارات به «پویش ملی «من هم آزمایش اچ آی وی میدهم» که با هدف افزایش آگاهی عمومی و کنترل بیماری ایدز در سراسر کشور در حال اجرا است. تاکید کرد.
فرماندار گناوه اظهار کرد: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نسبت به دغدغه و مطالبه مردم در خصوص افزوده شدن داروخانه شبانه روزی پیگیریهای مستمری انجام دادند که امیدواریم هرچه زودتر راه اندازی شود.
