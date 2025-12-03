هاشمی: سویه جدید آنفلوآنزا در خراسان شمالی مشاهده شد

سید احمد هاشمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو تا سه هفته گذشته، موارد ابتلا به آنفلوآنزا در خراسان شمالی بهطور محسوسی افزایش یافته است و در این مدت، سویه جدید H3N2 جایگزین سویه قبلی شده و به دلیل پایین بودن ایمنی جامعه نسبت به این سویه، تعداد مبتلایان رو به افزایش است.
وی افزود: برخی روزها میزان مراجعه بیماران تنفسی به بیمارستانها به حدی بود که ظرفیت بخشهای بستری تکمیل شد، با این حال با افزایش تعداد پزشکان در مراکز درمانی و تأمین داروهای مورد نیاز، وضعیت به مرحله بحرانی نرسیده است.
هاشمی با بیان اینکه سالمندان و افراد دارای بیماری زمینهای باید از حضور در تجمعات غیرضرور پرهیز کنند، گفت: شرکت در مراسم عزاداری و عروسی بدون ماسک میتواند احتمال ابتلا را افزایش دهد و خانوادهها باید نسبت به این موضوع حساس باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تاکید کرد: والدین نیز باید شستوشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک را به کودکان یادآوری کنند تا در مدارس از انتشار بیماری جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در برخی مدارس که موارد ابتلا افزایش یافته، با نظر ستاد مدیریت بحران استان، کلاسها بهصورت آموزش از راه دور برگزار میشود. برای فردا نیز مدارس شهرستانهای بجنورد و جرگلان غیرحضوری اعلام شده است.
هاشمی افزود: پیشبینی میشود این پیک حدود دو ماه ادامه داشته باشد و امیدواریم با رعایت توصیههای بهداشتی، استان با کمترین آسیب از این دوره عبور کند.
