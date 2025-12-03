تغییر مسیر ۲ پرواز ورودی فرودگاه بوشهر به دلیل مه شدید

عباس اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز ۲ پرواز ورودی به فرودگاه شهدای بوشهر به دلیل مه شدید و کاهش دید افقی به کمتر از ۵۰۰ متر و به دلیل رعایت مسائل ایمنی، ناگزیر به فرود در فرودگاه شیراز شدند.

وی افزود: پرواز شماره ۵۶۸۷ شرکت هواپیمایی آتا که از تهران به مقصد بوشهر در حال انجام بود و ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه زمان برنامه‌ای ورود به بوشهر را داشت، پس از مواجهه با شرایط جوی نامساعد امکان فرود پیدا نکرد و به فرودگاه شیراز هدایت شد.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین پرواز شماره ۴۱۰۸ شرکت هواپیمایی زاگرس در مسیر مشهد – بوشهر با زمان برنامه‌ای ورود هفت و ۳۰ دقیقه نیز به دلیل همان شرایط جوی مجبور به تغییر مسیر به سمت فرودگاه شیراز شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات فرودگاه شهدای بوشهر با رصد کامل شرایط جوی ادامه دارد و اقدامات لازم برای بازگشت پروازها پس از بهبود شرایط جوی و دید افقی در حال پیگیری است.