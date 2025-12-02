  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

شامکوئیان: برق ۴۳ چاه فاقد پروانه در قوچان قطع شد

شامکوئیان: برق ۴۳ چاه فاقد پروانه در قوچان قطع شد

مشهد- مدیر امور منابع آب قوچان گفت: امور منابع آب شهرستان قوچان با همکاری شرکت توزیع برق، به قطع برق ۴۳ حلقه چاه کشاورزی فاقد اعتبار پروانه بهره‌برداری اقدام کرد.

حمیرا شامکوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ منابع آب زیرزمینی وظیفه‌ای ملی و حیاتی است و قطع برق چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری، گامی مهم در مدیریت بحران کم‌آبی و حمایت از کشاورزی پایدار منطقه است.

مدیر امور منابع آب قوچان افزود: ما با جدیت و استمرار، نسبت به برخورد با تخلفات اقدام خواهیم کرد و از بهره‌برداران انتظار داریم در اسرع وقت نسبت به تمدید و ساماندهی پروانه‌های خود اقدام کنند.

وی همچنین تأکید کرد: همکاری کشاورزان، نهادهای محلی و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت غذایی و آینده پایدار شهرستان قوچان دارد.

کد خبر 6676128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها