شامکوئیان: برق ۴۳ چاه فاقد پروانه در قوچان قطع شد

حمیرا شامکوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حفظ منابع آب زیرزمینی وظیفهای ملی و حیاتی است و قطع برق چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری، گامی مهم در مدیریت بحران کمآبی و حمایت از کشاورزی پایدار منطقه است.
مدیر امور منابع آب قوچان افزود: ما با جدیت و استمرار، نسبت به برخورد با تخلفات اقدام خواهیم کرد و از بهرهبرداران انتظار داریم در اسرع وقت نسبت به تمدید و ساماندهی پروانههای خود اقدام کنند.
وی همچنین تأکید کرد: همکاری کشاورزان، نهادهای محلی و دستگاههای اجرایی در این زمینه، نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت غذایی و آینده پایدار شهرستان قوچان دارد.
