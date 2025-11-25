داودی کیا:تنش آبی به همت تیپ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه کاهش یافت

محمدرضا داودی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مأموریت‌های مردم‌یاری و تحقق شعار «ارتش فدای ملت»، تیپ ۱۷۷ شهید محمدجعفر نصر اصفهانی با اختصاص بخشی از منابع آبی پادگان قائم (عج) و پادگان منصوریه به شبکه آبرسانی تربت‌حیدریه، نقش مهمی در کاهش بحران آبی و جلوگیری از قطع آب منازل شهری ایفا کرده است.

فرمانده تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه گفت: در پی تشدید بحران کم‌آبی و خشکسالی در استان خراسان رضوی، این تیپ از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۶۷۰۰ ساعت از آب چاه اختصاصی پادگان قائم (عج) و پادگان منصوریه را در قالب طرح‌های مردم‌یارانه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شبکه آبرسانی شهری تزریق کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و شرکت آب منطقه‌ای انجام شده و موجب پایدارسازی فشار شبکه، رفع کمبود آب در ساعات اوج مصرف و جلوگیری از قطع آب مشترکان خانگی شده است.

وی در تشریح این طرح مردم‌یارانه بیان کرد: حضور ارتش در کنار مردم در زمان بحران‌ها، تجلی عملی شعار ارتش فدای ملت و نشانه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری نیروهای مسلح در قبال جامعه است.

داودی کیا افزود: تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی در کنار انجام مأموریت‌های نظامی و آموزشی، همواره در اجرای مأموریت‌های امدادرسانی، خدمات اجتماعی و رفع مشکلات مردم منطقه حضوری فعال و مؤثر داشته است.

فرمانده تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه افزود: در ادامه این اقدامات خبر خواهانه، تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی امکانات درمانی و ورزشی اختصاصی خود را نیز برای استفاده عموم مردم منطقه در اختیار شهروندان قرار داده است که این امکانات شامل سالن سرپوشیده ورزشی چندمنظوره، زمین‌های چمن مصنوعی، زمین فوتبال ساحلی و همچنین خدمات درمانی ارائه‌شده در درمانگاه شهید نصر واقع در خیابان خرداد است که نقش مؤثری در ارتقای سلامت، رفاه و نشاط اجتماعی مردم تربت‌حیدریه داشته است.

گفتنی است؛ اقدامات ارزشمند تیپ ۱۷۷ شهید محمدجعفر نصر اصفهانی در تأمین آب، ارائه خدمات درمانی و فراهم‌سازی امکانات ورزشی برای عموم شهروندان، بار دیگر نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پشتیبان مردم در شرایط دشوار و همراه همیشگی جامعه را به نمایش گذاشت.