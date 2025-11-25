  1. استانها
داودی کیا:تنش آبی به همت تیپ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه کاهش یافت

تربت حیدریه- فرمانده تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه گفت: تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه با تزریق ۶۷۰۰ ساعت آب به شبکه آب شرب یاری رسان مردم تربت حیدریه در کم آبی شد

محمدرضا داودی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مأموریت‌های مردم‌یاری و تحقق شعار «ارتش فدای ملت»، تیپ ۱۷۷ شهید محمدجعفر نصر اصفهانی با اختصاص بخشی از منابع آبی پادگان قائم (عج) و پادگان منصوریه به شبکه آبرسانی تربت‌حیدریه، نقش مهمی در کاهش بحران آبی و جلوگیری از قطع آب منازل شهری ایفا کرده است.

فرمانده تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه گفت: در پی تشدید بحران کم‌آبی و خشکسالی در استان خراسان رضوی، این تیپ از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۶۷۰۰ ساعت از آب چاه اختصاصی پادگان قائم (عج) و پادگان منصوریه را در قالب طرح‌های مردم‌یارانه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شبکه آبرسانی شهری تزریق کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و شرکت آب منطقه‌ای انجام شده و موجب پایدارسازی فشار شبکه، رفع کمبود آب در ساعات اوج مصرف و جلوگیری از قطع آب مشترکان خانگی شده است.

وی در تشریح این طرح مردم‌یارانه بیان کرد: حضور ارتش در کنار مردم در زمان بحران‌ها، تجلی عملی شعار ارتش فدای ملت و نشانه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری نیروهای مسلح در قبال جامعه است.

داودی کیا افزود: تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی در کنار انجام مأموریت‌های نظامی و آموزشی، همواره در اجرای مأموریت‌های امدادرسانی، خدمات اجتماعی و رفع مشکلات مردم منطقه حضوری فعال و مؤثر داشته است.

فرمانده تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی تربت حیدریه افزود: در ادامه این اقدامات خبر خواهانه، تیپ ۱۷۷ شهید نصر اصفهانی امکانات درمانی و ورزشی اختصاصی خود را نیز برای استفاده عموم مردم منطقه در اختیار شهروندان قرار داده است که این امکانات شامل سالن سرپوشیده ورزشی چندمنظوره، زمین‌های چمن مصنوعی، زمین فوتبال ساحلی و همچنین خدمات درمانی ارائه‌شده در درمانگاه شهید نصر واقع در خیابان خرداد است که نقش مؤثری در ارتقای سلامت، رفاه و نشاط اجتماعی مردم تربت‌حیدریه داشته است.

گفتنی است؛ اقدامات ارزشمند تیپ ۱۷۷ شهید محمدجعفر نصر اصفهانی در تأمین آب، ارائه خدمات درمانی و فراهم‌سازی امکانات ورزشی برای عموم شهروندان، بار دیگر نقش ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پشتیبان مردم در شرایط دشوار و همراه همیشگی جامعه را به نمایش گذاشت.

