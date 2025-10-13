شامکوئیان: ۱۷ چاه غیرمجاز عمیق در قوچان کشف شد

حمیرا شامکوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو روز کارشناسان فنی و تیمهای گشت و بازرسی اقدام به کشف و شناسایی ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز عمیق در این شهرستان کردند.
وی با بیان اینکه کشف چاههای غیرمجاز نقش مهمی در کنترل افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از تخریب سفرههای آب ایفا میکند، افزود: شناسایی این چاهها با استفاده از فناوریهای نوین در پایش منابع آب صورت گرفته و دستگاه حفرهیاب میتواند با دقت بالا محلهای حفاری غیرمجاز را مشخص کند.
مدیر امور منابع آب قوچان تأکید کرد: با توجه به بحران آب در منطقه، برخورد قانونی با بهرهبرداران غیرمجاز یک ضرورت است و ما ضمن اطلاعرسانی عمومی، از مردم میخواهیم در حفظ منابع آب با ما همراه باشند.
شامکوئیان بیان کرد: برنامهریزی برای انسداد این چاهها در دستور کار قرار دارد و اقدامات حقوقی لازم از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: این روند شناسایی و برخورد با چاههای غیرمجاز در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به منابع آب گزارش دهند.
نظر شما