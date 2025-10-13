  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

شامکوئیان: ۱۷ چاه غیرمجاز عمیق در قوچان کشف شد

شامکوئیان: ۱۷ چاه غیرمجاز عمیق در قوچان کشف شد

قوچان- مدیر امور منابع آب قوچان از کشف ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز عمیق در شهرستان طی دو روز با استفاده از دستگاه حفره‌یاب پیشرفته خبر داد.

حمیرا شامکوئیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو روز کارشناسان فنی و تیم‌های گشت و بازرسی اقدام به کشف و شناسایی ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز عمیق در این شهرستان کردند.

وی با بیان اینکه کشف چاه‌های غیرمجاز نقش مهمی در کنترل افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از تخریب سفره‌های آب ایفا می‌کند، افزود: شناسایی این چاه‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین در پایش منابع آب صورت گرفته و دستگاه حفره‌یاب می‌تواند با دقت بالا محل‌های حفاری غیرمجاز را مشخص کند.

مدیر امور منابع آب قوچان تأکید کرد: با توجه به بحران آب در منطقه، برخورد قانونی با بهره‌برداران غیرمجاز یک ضرورت است و ما ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، از مردم می‌خواهیم در حفظ منابع آب با ما همراه باشند.

شامکوئیان بیان کرد: برنامه‌ریزی برای انسداد این چاه‌ها در دستور کار قرار دارد و اقدامات حقوقی لازم از طریق مراجع قضائی پیگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: این روند شناسایی و برخورد با چاه‌های غیرمجاز در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به منابع آب گزارش دهند.

کد خبر 6621303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها