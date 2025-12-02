به گزارش خبرنگار مهر، وحید فرخ‌تبار ظهر سه شنبه در دهمین کاروان ترویجی بهره‌وری کشاورزی ویژه روز جهانی خاک در محل تالار اندیشه تربت حیدریه با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی و ضرورت اصلاح الگوهای مصرف آب، از اجرای طرح انتقال پساب تصفیه‌شده به ارتفاعات پیشکوه خبر داد.

شهردار تربت حیدریه با بیان اینکه خشک شدن خاک در اثر انتقال آب به تصفیه‌خانه‌ها می‌تواند تهدیدی برای ریشه درختان پایا باشد، گفت: در برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل‌های بالادستی، اجرای طرح‌های فاضلاب شهری الزامی است و خوشبختانه با تلاش مسئولان شهرستان و استان، موفق شدیم از تصفیه‌خانه شماره یک در بوری‌آباد به طول ۵ کیلومتر، پساب را با دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه به ارتفاعات منتقل کنیم.

وی نیاز آبی سالانه فضای سبز شهری را یک میلیارد و ۷۳ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: از مجموع ۲۵۰۰ هکتار اراضی شهری، ۲۳۲ هکتار به جنگل‌کاری و فضای سبز اختصاص دارد که ۱۷۹ هکتار آن سطح سبز خالص است.

فرخ تبار با اشاره به منابع تأمین آب اظهار کرد: از ۱۱ حلقه چاه فعال، حدود ۹۲۷ هزار متر مکعب آب با دبی تقریبی ۵۰ لیتر بر ثانیه برداشت می‌شود، در عین حال ۳۰۰ هزار متر مکعب از منابع آب شرب برای فضای سبز استفاده می‌شود و با این حال، مجموع این منابع در برابر نیاز سالانه، حدود ۹۵۵ هزار متر مکعب کسری آب ایجاد می‌کند.

شهردار تربت حیدریه اعلام کرد: در صورت دریافت پساب از دو تصفیه‌خانه با مجموع دبی ۶۰ لیتر بر ثانیه و بازتصفیه آن، می‌توانیم با استفاده از ۵۰ درصد ظرفیت در طول ۳۶۵ روز سال، کمبود فعلی را جبران کرده و فضای سبز شهری را پایدار نگه داریم.

خاک آلوده، غذای ناسالم؛ قانون خاک زنگ خطر را به صدا درآورد

در ادامه مسافر، رئیس اداره مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ۹۵ درصد امنیت غذایی کشور وابسته به خاک است، اما مصرف پساب غیر استاندارد و کودهای غیرمجاز سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

رئیس اداره مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: ۹۵ درصد امنیت غذایی کشور وابسته به خاک است، اما مصرف پساب غیر استاندارد و کودهای غیرمجاز سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به چالش‌های جدی آب و خاک در کشور گفت: امروز دغدغه اصلی شهرهای بزرگ تأمین آب شرب است؛ به‌گونه‌ای که حتی از خلیج فارس با هزینه‌ای معادل ۳ یورو برای هر متر مکعب آب وارد می‌کنیم و در این شرایط، خاک به‌عنوان بستر اصلی تأمین ۹۵ درصد امنیت غذایی کشور نباید از نگاه‌ها دور بماند.

مسافر با بیان اینکه شعار امسال فائو «خاک‌های سالم برای شهرهای سالم» است، افزود: قانون حفاظت از خاک در سال ۱۳۹۸ با ۲۷ ماده و ۱۴ تبصره تصویب شد و وظایف دستگاه‌ها در زمینه حفاظت و پایش خاک به‌طور کامل مشخص شده است.

رئیس اداره مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس این قانون، استفاده از فاضلاب خام ممنوع بوده و تنها پساب استاندارد که در چارچوب آئین‌نامه‌ها و با تأیید دستگاه‌های متولی تصفیه شده باشد، قابلیت مصرف در بخش کشاورزی و فضای سبز شهری را دارد.

وی بیان کرد: آلاینده‌های خاک مشمول جرایم درجه هشت هستند و می‌توانند تا ۵ برابر خسارت وارده جریمه شوند؛ همچنین صنایع آلاینده تا زمان رفع آلودگی ملزم به تعطیلی خواهند بود.

مسافر با اشاره به آئین‌نامه‌های اجرایی سال ۱۴۰۲ گفت: تمام تولیدکنندگان کود و سموم موظف‌اند محصولات خود را در مؤسسه آب و خاک ثبت کنند و مصرف‌کنندگان نیز تنها باید از نهاده‌های دارای مجوز استفاده کنند و در غیر این صورت، کشاورزان و بهره‌برداران متخلف با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

رئیس اداره مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تأکید کرد: استانداردسازی پساب در تصفیه‌خانه‌ها و نظارت دقیق بر مصرف کود و سموم، کلید حفاظت از خاک و سلامت جامعه است. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا دستگاه‌های قضائی ناچار به ورود خواهند شد