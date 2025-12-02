شهرداری بندرعباس بالاخره پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم شهرداری بندرعباس در یک بازی خارج از خانه موفق به کسب نخستین پیروزی خود شد.

این بازی در گروه دوم و در ورزشگاه قاندومی بندر ترکمن در استان گلستان برگزار شد.



شاگردان نادر غلبه بانی در این دیدار به مصاف تیم آسمان گلستان رفتند و توانستند با تک گل ایمان احمدی حریف خود را شکست دهند.

این پیروزی برای تیم شهرداری بندرعباس بسیار مهم بود زیرا پس از شش هفته ناکامی و کسب تنها چهار امتیاز از شش بازی توانستند نخستین پیروزی خود را جشن بگیرند و با این برد ۷ امتیازی شدند و در حال حاضر در رتبه دهم جدول رده‌بندی گروه دوم قرار دارند.



این پیروزی امیدها را برای تیم شهرداری بندرعباس زنده کرده است تا بتواند در ادامه مسابقات عملکرد بهتری از خود نشان دهد.

در غیر این صورت تیم در صورت ادامه روند ضعیف خود ممکن است با خطر سقوط به لیگ پایین‌تر مواجه شود.



شهرداری بندرعباس در هفته هشتم لیگ دسته دوم چهارشنبه نوزدهم آذرماه در بندرعباس میزبان حریف بعدی خود خواهد بود.



گفتنی است، دیگر نماینده استان هرمزگان تیم فولاد هرمزگان نیز در گروه اول این رقابت‌ها فردا چهارشنبه دوازدهم آذرماه به مصاف شهرداری ماهشهر خواهد رفت.