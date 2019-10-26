هادی گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی شهرداری همدان در هفته ششم لیگ دسته دوم فوتبال کشور اظهار داشت: برای ادامه موفقیت در دیدارهای خانگی و کسب ۳ امتیاز برابر شهرداری فومن وارد میدان شدیم و از ابتدا دیدار هجومی را به نمایش گذاشتیم.

وی افزود: حداقل در نیمه اول می‌توانستیم چندین گل را به ثمر برسانیم اما در زدن ضربات آخر کمی بی دقت بودیم اما در دقایق پایانی نیمه اول موفق شدیم یک گل به ثمر برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به شرایط نیمه دوم مسابقه گفت: در نیمه دوم هم از ابتدا بازی هجومی را انجام دادیم و چندین موقعیت تک به تک خلق کردیم که هر کدام یکی پس از دیگری از بین رفت و در تنها موقعیتی که تیم فوتبال شهرداری فومن به روی دروازه ما خلق کرد به راحتی گل تساوی را دریافت کردیم.

گل‌محمدی خاطرنشان کرد: بعد از دریافت گل تساوی چندین تعویض انجام دادیم تا بتوانیم گل پیروزی بخش را به ثمر برسانیم که در نهایت در ثانیه‌های پایانی مسابقه و در وقت‌های اضافه توانستیم گل پیروزی بخش را به ثمر برسانیم.

وی با بیان اینکه اگر از موقعیت‌هایمان به خوبی استفاده می‌کردیم با اختلاف چند گل به پیروزی می‌رسیدیم، بیان کرد: موقعیت‌های زیادی در این بازی خلق کردیم و شاید اگر کمی مهاجمان ما در زدن ضربات آخر بی دقت نبودیم با اختلاف ۵ یا ۶ گل پیروز می‌شدیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: گل‌هایی که به ثمر رساندیم کاملا در تمرینات روی آنها کار کرده بودیم و از همین راه‌ها به گل رسیدیم.

گل‌محمدی با اشاره به داوری این مسابقه گفت: در این فصل داوری‌ها در لیگ دسته دوم فوتبال کشور بسیار پیشرفت کرده و داوران با شهامت بیشتری سوت می‌زنند.

وی افزود: در این دیدار داور وسط قضاوت خوب و بی نقصی از خود به نمایش گذاشت و امیدواریم تا پایان مسابقات شاهد قضاوت‌های خوبی از داوران باشیم.

گفتنی است؛ تیم فوتبال شهرداری همدان در حال حاضر از ۶ بازی انجام داده با کسب ۳ پیروزی، ۲ تساوی و یک شکست با ۱۱ امتیاز در رده سوم جدول گروه الف لیگ دسته دوم فوتبال کشور قرار دارد و در هفته هفتم ۱۳ آبان ماه میهمان تیم فوتبال امید گناه خواهد بود.