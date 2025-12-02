ترامپ: ایران دیگر تهدیدی برای منطقه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما به عنوان بخشی از مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین، حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: می‌خواهم قایق‌های مواد مخدر را از بین ببرم و اگر مجبور شویم، از زمین حمله خواهیم کرد.

ترامپ گفت: ️ «هر کسی که قاچاق مواد مخدر را انجام دهد و آن را به کشور ما بفروشد، مورد حمله قرار خواهد گرفت نه فقط ونزوئلا.»

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که بعد از بمباران ایران توسط هواپیماهای بی ۲، ایران تا حد زیادی از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و دیگر منبع تهدید برای منطقه نیست.

وی در ادامه مدعی شد که عراق از زمان نابودی توانایی‌های هسته‌ای ایران به مکانی متفاوت تبدیل شده است.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در حال بررسی تجهیز اقلیم کردستان عراق به سامانه‌های ضد موشکی با هدف محافظت از میادین نفت و گاز هستیم.

رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به ونزوئلا گفت: حملات زمینی بسیار آسان‌تر است و به‌زودی آغاز می‌شود.