۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۷

ترامپ: ایران دیگر تهدیدی برای منطقه نیست

رئیس‌‎جمهور آمریکا مدعی شد که پس از حملات این کشور، ایران دیگر تهدیدی برای منطقه به شمار نمی‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما به عنوان بخشی از مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین، حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: می‌خواهم قایق‌های مواد مخدر را از بین ببرم و اگر مجبور شویم، از زمین حمله خواهیم کرد.

ترامپ گفت: ️ «هر کسی که قاچاق مواد مخدر را انجام دهد و آن را به کشور ما بفروشد، مورد حمله قرار خواهد گرفت نه فقط ونزوئلا.»

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که بعد از بمباران ایران توسط هواپیماهای بی ۲، ایران تا حد زیادی از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و دیگر منبع تهدید برای منطقه نیست.

وی در ادامه مدعی شد که عراق از زمان نابودی توانایی‌های هسته‌ای ایران به مکانی متفاوت تبدیل شده است.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در حال بررسی تجهیز اقلیم کردستان عراق به سامانه‌های ضد موشکی با هدف محافظت از میادین نفت و گاز هستیم.

رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به ونزوئلا گفت: حملات زمینی بسیار آسان‌تر است و به‌زودی آغاز می‌شود.
    • IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      خودش شرکتهای نفتی رامیزند بعدا میگوید شمال عراق برای حفاظت از منابع نفتی پدافند تجهیز میکنیم باید مقاومت پدافندهارا هدف قرار بدهد نقشه آنها این است موشکهای ایران اوج نگرفته اند هدف قرار بدهند
    • IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      فیدان گذارش داده
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      عراقچی گول نخورد به وقتش زهرش را خواهد ریخت
    • علی خسروی IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      ایران از اولشم تهدیدی برای منطقه نبوده
    • IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      ما هرگز تهدیدی برای منطقه نبودیم . ما را تهدید جلوه دادند تا اسلحه های خودشان را بفروشند .
    • محمد IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      ایران را تظاهر به تهدید میکنند و ما را با فشارهای اقتصادی و تحریم ها و حداکثری ها ناراحت میکنند تا ضد ایران شویم در حالی که ما در کشور ایران زندگی میکنیم و بنا به تجربه فشارها نتیجه معکوس هم میدهند چون قانون سوم نیوتن نیز مانند همه قوانین حرکت و سکون و زمان در دیالکتیک تاریخ نقش دارند.
    • گوزانی IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      مرگ بر امریگا
    • IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      يك روده راست در شکم این قمارباز نیست! اگر ایران تهدید نیست پس چرا تحریم است؟
    • IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      عراقچی گول دستهای مخملی را نخورد تا به امروز خورده
    • NP IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      وا همچین میگه تهدید انگار ما ایران ایرانی برای کل کشورهای ملت های منطقه همسایه های خودمون تهدید بودیم !! این مو زرد هم انگار حالش خوش نیست چی زده کلا رد داده 😂
    • NP IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      آقای ترامپ مو زرد اونی که سال های قبل مواد مخدر رو رواج داده توسعه و از سنتی به صنعتی تبدیل کرده حمایت اقدامات خودتون در افغانستان بعد اشغال گری حضور در افغانستان در سال های گذشته حتی در دولت گذشته خودتون بوده اگر جنابعالی فراموش کردی حافظه ما ایرانی ها درست کار می کنه که تو افغانستان با حضور شما چه خبر بوده .
    • NP IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      یعنی دلم می خواد با یک مگس کش به جای زدن مگس بزنم تو فرق سر و صورت این . خدا شفات بده که عقل سلیم در بدن سالم نداری 😂

