ماجراجویی ترامپ در ونزوئلا؛ سناریوها و اهداف پشت پرده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تصمیم دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر بستن حریم هوایی ونزوئلا، تردیدهای زیادی را در خصوص اهداف واقعی واشنگتن و اینکه آیا منطقه به سمت جنگ فراگیر پیش خواهد یا نه، مطرح کرده است.
بستن حریم هوایی ونزوئلا و در پی آن افشای برخی مذاکرات داخلی کاخ سفید در مورد حملات نظامی احتمالی به ونزوئلا؛ تردیدها در خصوص احتمال جنگ در ونزوئلا را افزایش میدهد.
«علی فرحات»، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در خصوص میزان مشروعیت این اقدام آمریکا گفت که بحث در مورد مشروعیت تصمیم ترامپ بیفایده است، زیرا واشنگتن خود را فراتر هرگونه پاسخگویی میداند و به سمت یک گزینه نظامی پیش میرود.
فرحات در گفتگو با الجزیره میافزاید که بستن حریم هوایی ونزوئلا نشانهای پیشرفته برای نزدیک شدن به جنگی است که ممکن است شامل حملات هوایی به نهادها و مراکز دولتی باشد که واشنگتن آنها را به پرونده ادعایی مواد مخدر مرتبط میداند.
به دنبال اظهارات ترامپ مبنی بر بسته شدن حریم هوایی ونزوئلا، افشاگریهای رسانهای به نقل از منابع سیاسی و نظامی آمریکایی منتشر شد که نشان میداد آژانسهای اطلاعاتی آمریکا، دادههایی در مورد اهداف احتمالی حملات در ونزوئلا و کلمبیا به ارتش آمریکا ارائه کردهاند.
به گفته فرحات، هدف استراتژیک و عمیقتر از این حمله احتمالی، تسویه حساب با دولت مادورو و ارسال پیامی به کشورهای آمریکای لاتین است که منطقه در حوزه نفوذ آمریکا باقی خواهد ماند.
وی میافزاید که در مذاکراتی که پیش از این انجام شده، ۳ پیش شرط از سوی آمریکا برای جلوگیری از جنگ مطرح شده که کاراکاس آنها را غیرممکن میداند. این شروط عبارتند از: کاهش حضور روسیه و چین، باز کردن بازارهای ونزوئلا به روی شرکتهای آمریکایی و پذیرش یک دوره انتقالی که مبتنی بر خروج مادورو از قدرت باشد.
فرحات ابراز اطمینان کرد که واشنگتن تصمیم خود را گرفته است و عملیات نظامی در نهایت با هدف «سرنگونی دولت ونزوئلا» انجام میشود.
جیمز رابینز، پژوهشگر ارشد شورای سیاست خارجی آمریکا، میگوید که تصمیم ترامپ بر اساس عدم به رسمیت شناختن مشروعیت دولت مادورو است و بستن حریم هوایی این کشور نیز در چارچوب «دیپلماسی تحمیل» از سوی آمریکا انجام میشود. این تصمیم اساساً با هدف افزایش فشار بر دولت مادورو است تا به گفته رابینز، آن را به مشارکت در مذاکرات یا ایجاد شرایط برای تغییر دولت سوق دهد.
از سوی دیگر، دولت ونزوئلا به سرعت تصمیم ترامپ در مورد حریم هوایی ونزوئلا را محکوم کرد و آن را خصمانه، یکجانبه و خودسرانه دانست. مادورو همچنین در بیانیهای متعهد شد که با تمام ابزارهای قانونی از حریم هوایی کشورش دفاع کند و قاطعانه به هرگونه تهدید علیه حاکمیت خود پاسخ دهد.
به گفته رابینز، گزینه ترجیحی واشنگتن جنگ نیست، بلکه تبعید مادورو است که به دنبال آن عفو مقامات و برگزاری انتخابات تحت نظارت یک دولت موقت انجام شود، اما سخنگوی دولت آمریکا اعلام کرده که اگر این سناریو محقق نشود، آمریکا آماده حمله به ونزوئلا است.
آنجل رافائل تورتولرو، دیپلمات سابق و عضو مجلس ملی در کاراکاس، تصمیم ترامپ را «تجاوز به حاکمیت ونزوئلا و تجسم دیدگاه استعماری نسبت به منطقه» توصیف کرد.
آنجل رافائل تاکید میکند که اتهامات آمریکا در مورد مواد مخدر هیچ مدرکی ندارد و واشنگتن از این ابزار به عنوان بهانهای برای برای تحمیل سلطه بر آمریکای لاتین استفاده میکند.
وی انتخابات ونزوئلا را مشروع خواند و در عین حال تاکید کرد که کانالهای ارتباطی، هرچند غیرمستقیم، بین دولت مادورو و دولت ترامپ وجود دارد. رافائل تصریح کرد که ونزوئلا موضع خود را در دفاع از استقلال خود تغییر نخواهد داد.
به گفته فرحات، تصمیم ترامپ برای بستن حریم هوایی ونزوئلا یک ماجراجویی بزرگ است که ممکن است منطقه را به سمت یک جنگ گسترده بکشاند که بر کل آمریکای لاتین تأثیر بگذارد.
به نظر او، این سناریو سابقه کودتاها و حمایت آمریکا از رژیمهای غیردموکراتیک در منطقه را به یاد میآورد که ممکن است موجی از بیثباتی را در کشورهای کارائیب و کل آمریکای جنوبی ایجاد کند.
