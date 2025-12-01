اخطار کاخ سفید به مادورو برای ترک ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه میامی هرالد در گزارشی نوشت: ایالات متحده آماده است در صورت کناره‌گیری فوری نیکولاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا، امنیت او و خانواده‌اش را تضمین کند.

منابعی که با این روزنامه مصاحبه کرده‌اند، گفته‌اند واشنگتن به مادورو، همسر و فرزندش تضمین «عبور امن» ارائه خواهد کرد، اگر همین حالا از قدرت کنار برود.

براساس این گزارش، مقامات کاراکاس پیشنهاد کرده‌اند که کنترل سیاسی به نیروهای مخالف منتقل شود، در حالی که فرماندهی نیروهای مسلح همچنان در دست رهبری فعلی باقی بماند.

یکی از منابع به میامی هرالد گفت: تماس تلفنی اخیر میان مادورو و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، تلاش آخر برای جلوگیری از رویارویی مستقیم بوده است. این تماس با هماهنگی کشورهای برزیل، قطر و ترکیه انجام شده است.

واشنگتن، مقامات ونزوئلا را به ناکافی بودن تلاش‌ها در مقابله با قاچاق مواد مخدر متهم کرده است، هرچند مدرکی ارائه نکرده است.

روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده ترامپ انجام عملیات مخفیانه سازمان سیا در ونزوئلا را نیز مجاز دانسته است. رسانه‌های آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند احتمال آغاز حملات به خاک ونزوئلا وجود دارد. ترامپ نیز روز ۲۷ نوامبر گفته بود عملیات زمینی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر «به زودی» آغاز خواهد شد، بدون آنکه جزئیات مداخله احتمالی نظامی را مشخص کند.