خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: کاشت یک میلیارد درخت طرحی بود که دارای دو بخش اصلی است بخش اول تولید نهال به همت منابع طبیعی در نهالستان‌های سراسر کشورمان و بخش دوم کاشت آنچه بر عهده مردم، ارگان‌های دولتی و مردمی و خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد و آحاد مردم است.

در سال‌های اخیر طبق اعلام مسئولان طرح یک میلیارد درخت، روند جاری بر این طرح خوب بوده و طرح طبق برنامه پیش می‌رود اما در دو سال اخیر کاهش بارش‌ها و کم آبی این طرح را هم با چالش‌های جدی روبرو کرده است و مسئولان منابع طبیعی به دنبال راهکارهای جایگزین برای تأمین آب مورد نیاز تولید نهال و درخت در کشورمان هستند.

یکی از این راهکارها به زعم مسئول طرح تولید و کاشت مردمی یک میلیارد درخت در کشورمان، استفاده از پساب‌های کشاورزی، زه کشی اراضی کشاورزی، پساب‌های صنعتی و همچنین شهری است که می‌تواند بخش مهمی از آب مورد نیاز نهالستان‌های کشورمان را در طرح یک میلیارد درخت تأمین کند.

باید به این نکته دقت داشت که طبق اعلام مسئولان منابع طبیعی و هواشناسی کشورمان، در پاییز امسال شاهد کاهش ۹۰ درصدی بارش‌ها در قیاس با طولانی مدت بوده‌ایم که نشان از عمق شدت خشکسالی و کمبود بارش‌ها در کشورمان دارد.

رضا احمدی مدیر طرح کاشت یک میلیارد درخت کشور و مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه سفر به استان سمنان درباره روند اجرای طرح یک میلیارد درخت در استان سمنان و سراسر کشورمان و همچنین چالش‌های تأمین آب مورد نیاز نهالستان‌ها توضیح می‌دهد که در ادامه این گفتگو را مطالعه خواهید کرد.

در ابتدا درباره اهداف سفرتان به استان سمنان توضیح دهید

سفر به استان سمنان برای بازدید از نهالستان‌های مجری طرح یک میلیارد اصله نهال و همچنین مشارکت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و همچنین صنایع و معادن در این طرح انجام شده است. البته این سفر اول نیست بلکه به صورت مداوم برای اینکه طرح تولید نهال‌ها در طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت از مسیر خود خارج نشود، بازدیدهای فصلی از نهاستان های سراسر کشور داشته و خواهیم داشت.

شما سابقا هم به استان سمنان بارها سفر داشته‌اید

بله؛ در سفرهای قبلی از طرح کاشت نهال توسط صنایعی مثل شرکت سیمان شاهرود و همچنین شرکت شهرک‌های صنعتی سمنان، نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان و… بازدیدهای انجام شد که کارهای خوبی در زمینه کاشت درخت در این مجموعه‌ها انجام شده است که جای قدردانی نیز دارد.

از آنجایی که استان سمنان یک استان معدنی و صنعتی است و طرح یک میلیارد اصل درخت هم بر اساس مشارکت‌های مردمی تعریف شده هدف ما این است که در استان‌هایی مانند سمنان مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی و تولیدی را در زمینه کاشت درخت و مسئولیت مدنی داشته باشیم.

بازدید از طرح کاشت جنگل مصنوعی و نهال در دانشگاه علوم پزشکی سمنان و تعیین میزان نهال مورد نیاز، تأمین آب، گونه‌های قابل کاشت و … در زمره دیگر اهداف سفر به استان سمنان محسوب می‌شود همچنین در این سفر از طرح‌های مشارکتی جنگل کاری در این استان و نهالستان‌های مجری طرح یک میلیارد درخت هم بازدید می‌شود.

وضعیت استان سمنان را در این طرح چطور می‌بینید؟

سمنان از استان‌های پیشرو در طرح یک میلیارد درخت بوده است این استان سالانه دو و نیم میلیون اصله نهال را در قالب طرح مردمی یک میلیارد درخت بر عهده داشت که توسط سه نهالستان طی دو سال اخیر هفت میلیون اصله نهال تولید شده که نشان از پیشتازی و پیشگامی استان و همچنین کار جهادی در مجموعه منابع طبیعی استان سمنان دارد. همچنین تعداد قابل توجهی هم نهال به همت مسئولان منابع طبیعی استان سمنان در دست تولید است که در سه نهالستان سمنان، دامغان و شاهرود شاهد تولید آنان هستیم.

چالش کم آبی استان سمنان را چطور ارزیابی می‌کنید و برای آنچه راهکارهایی در نظر دارید؟

چالش کم آبی و کم بارشی و همچنین تغییر اقلیم در تمام دنیا و طبیعتاً کشور ما پدید آمده و در سال‌های اخیر تشدید هم شده است برای مثال شاهد هستیم که بارش‌های پاییزی نسبت به میانگین بلند مدت ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده و از آنجا که مقوله کاشت نهال هم با استفاده از تأمین آب بارش‌ها و آبخیزداری صورت می‌گیرد، طبیعتاً در این زمینه چالش‌هایی ایجاد شده است.

برای رفع این چالش‌ها اقداماتی صورت گرفته که از جمله آنها استفاده از پساب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری است که در استان صنعتی سمنان، استفاده از پساب شهری و صنعتی برای آبیاری و تولید نهال‌ها در نهالستان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است همچنین در این استان تلاش شده تا از شیوه‌های کاشت و چاله زنی برای جمع آوری آب‌های جاری و باران و… استفاده شود تا شاهد ارتقای بهره‌وری در کاشت درختان و نهال‌ها باشیم.

در استان سمنان چطور؟

در استان سمنان همچنین تلاش شده تا گونه‌های مقاوم به آب و البته اقتصادی به فراخور اقلیم کشت شود که چالش‌ها کمتر باشد. برای مثال کشت سنجد به عنوان گونه مقاوم و کم آب به عنوان نخستین گونه در استان سمنان تولید و کشت می‌شود عناب و زیتون که هر دو از گیاهان کم آب و مقاوم هستند گونه‌های دوم و سومی هستند که تولید و کاشت آنها در استان سمنان در دستور کار قرار دارد همچنین در زمینه درختان غیر مثمر هم گونه‌هایی انتخاب و در دست تولید هستند که هم نیاز آبی کمتری داشته باشند و هم سازگار با اقلیم استان سمنان باشند.

درباره روند اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشورمان توضیح دهید.

در مجموع طرح تهیه و کاشت یک میلیارد درخت با مشارکت مردم در تمام کشور به خوبی و طبق برنامه‌ریزی قبلی پیش آمده است اما امسال طبیعتاً به واسطه کاهش بارش‌ها و موضوع تأمین آب ممکن است با کندی‌هایی در کار چه در زمینه تولید و چه در زمینه کاشت مواجه باشیم زیرا کاشت درختان مبتنی بر بارش‌ها است.

امیدوار هستیم که بارش‌های زمستانی جبران ۹۰ درصد کمبود بارش‌های پاییزی را در کشورمان داشته باشند. در کنار این موضوع اما همکاران ما در منابع طبیعی سراسر کشور به صورت جهادی و بسیجی وار در صدد هستند تا چالش‌ها را کاهش دهند.

استفاده از هوش مصنوعی از دیگر اقداماتی است که ما در مجموعه طرح کاشت یک میلیارد اصله نهال و درخت در کشور دنبال آن هستیم تا بتوانیم بیشترین بازدهی را با کمترین میزان آب داشته باشیم که در این زمینه هم اقدامات خوبی در مجموعه منابع طبیعی کشورمان در دست اجرا است.