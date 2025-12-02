کاهش ۱۸ درصدی سرقت در شاهرود؛ تدابیر لازم در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون سرقت به میزبانی فرمانداری شاهرود با بیان اینکه سرقت در این شهر طی هشت ماهه سال جاری با کاهش ۱۸ درصدی مواجه بوده است؛ ابراز داشت: این مهم را مدیون زحمات نیروی انتظامی و همراهی شهروندان هستیم.

وی با بیان اینکه حذف چرخه سرقت برای شهرستان در دستور کار است، افزود: یکی از موارد تحقق این هدف آگاهی بخشی به مردم از طریق مساجد و مجامع عمومی است.

فرماندار شاهرود بابیان اینکه گام بعدی ایجاد شهرک ضایعات توسط اداره صمت با نظارت شهرداری است، ابراز داشت: پیگیری واگذاری زمین باید در دستور کار واقع شود.

آصفری خواستار نصب جی پی اس کنار ترانس برق شد و تصریح کرد: با این اقدام می‌توان پیگیری سرقت را سرعت بخشید.

وی با بیان اینکه ترانس برق خاموش فضا را برای سرقت مهیا می‌کند، افزود: می‌بایست این روشنایی انجام و ساختمان‌های نیمه کاره و در حال ساخت دارای انباری شوند.