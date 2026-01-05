  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۳

دستور توقف بهره‌برداری از چاه‌های کشاورزی شاهرود برای صیانت از آب

شاهرود- فرماندار شاهرود با صدور دستور توقف بهره‌برداری از چاه‌های کشاورزی این شهرستان، هدف از این اقدام را صیانت از منابع آبی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای حفاظت آب به میزبانی فرمانداری شاهرود دستور خاموشی چاه‌های آب کشاورزی را صادر کرد و ابراز داشت: این دستورالعمل برای چاه‌هایی که امکان خاموشی آنها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این چاه‌ها به صورت موقت در فصل زمستان از مدار خارج خواهند شد، افزود: هدف این تصمیم صیانت از منابع آبی موجود در شهرستان است.

فرماندار شاهرود خواستار ذخیره سازی آب برای سال زراعی آینده شد و ابراز داشت: این تصمیم نیاز کشاورزان را برای سال آتی تأمین می‌کند.

آصفری با تاکید بر مدیریت مصرف آب در شهرستان، تصریح کرد: برای مناطقی که کشت زمستانه دارند مصرف آب با برنامه ریزی و مدیریت هدفمند انجام خواهد گرفت.

وی به لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در اجرای این دستورالعمل تاکید کرد و افزود: این اقدام در راستای سیاست مدیریت مصرف آب با هدف پایداری کشاورزی و تأمین امنیت غذایی شهروندان در دستور کار واقع شده است.

