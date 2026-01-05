به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای حفاظت آب به میزبانی فرمانداری شاهرود دستور خاموشی چاه‌های آب کشاورزی را صادر کرد و ابراز داشت: این دستورالعمل برای چاه‌هایی که امکان خاموشی آنها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این چاه‌ها به صورت موقت در فصل زمستان از مدار خارج خواهند شد، افزود: هدف این تصمیم صیانت از منابع آبی موجود در شهرستان است.

فرماندار شاهرود خواستار ذخیره سازی آب برای سال زراعی آینده شد و ابراز داشت: این تصمیم نیاز کشاورزان را برای سال آتی تأمین می‌کند.

آصفری با تاکید بر مدیریت مصرف آب در شهرستان، تصریح کرد: برای مناطقی که کشت زمستانه دارند مصرف آب با برنامه ریزی و مدیریت هدفمند انجام خواهد گرفت.

وی به لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در اجرای این دستورالعمل تاکید کرد و افزود: این اقدام در راستای سیاست مدیریت مصرف آب با هدف پایداری کشاورزی و تأمین امنیت غذایی شهروندان در دستور کار واقع شده است.