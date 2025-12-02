به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اشاره به تحویل ۸۵ درصدی نفتگاز یورو ۴ به نیروگاههای استان تهران گفت: مطابق توافق سال ۱۴۰۴ که بین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و سازمان محیط زیست انجام شد، قرار بود ۵۰ درصد نفتگاز تحویلی به نیروگاههای دماوند و پرند در استان تهران دارای استاندارد یورو ۴ باشد، در حالی که هماکنون ۸۵ درصد نفتگاز تحویلی به نیروگاههای استان تهران دارای استاندارد یورو ۴ است که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال ۸ درصد افزایش داشته است.
وی با تأکید بر اینکه تمام نفتگاز توزیعی در جایگاههای شهر تهران دارای استاندارد یورو ۴ و محتویات گوگرد آن زیر ۵۰ پیپیام است، بیان کرد: تحویل فرآوردههای باکیفیت به نیروگاههای اطراف کلانشهرها در اولویت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران است.
مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بیان کرد: همچنین امسال برای نخستین بار در طول تاریخ، ۴۲۰ میلیون لیتر نفتکوره کمسولفور به نیروگاههای مدنظر محیط زیست تحویل داده شده است.
