به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: اگر شرکت ملی گاز ایران بتواند بخشی از این طرحها را بر اساس اولویت و متناسب با ظرفیتهای موجود کشور اجرایی کند، مسیر مهمی برای خلق ارزش افزوده در زنجیره انرژی کشور گشوده میشود.
وی با بیان اینکه اصلاح و تقویت رویکرد نسبت به سرمایهگذاری، اهمیت ویژهای دارد، افزود: همانطور که در دنیا مرسوم است، صنعت گاز نیز باید استفاده حداکثری از سرمایه و منابع خارج از بخش دولتی داشته باشد. تحقق این موضوع تنها زمانی امکانپذیر است که ریسکهای سرمایهگذاری میان سرمایهگذار و سرمایهپذیر بهصورت دقیق، منطقی و منصفانه تقسیم شود.
تقسیم صحیح ریسک؛ مهمترین اصل در همکاریها
معاون وزیر نفت، تقسیم صحیح ریسک را مهمترین اصل در شکلگیری همکاریهای سرمایهگذاری دانست و گفت: حتی در کوچکترین معاملات، اگر یک طرف بخواهد ریسک بیش از حد را به طرف مقابل منتقل کند، ارتباط دچار اختلال میشود؛ پس شرط نخست موفقیت، تقسیم درست ریسک است.
توکلی با بیان اینکه هر سرمایهگذار علاقهمند است در کنار کاهش ریسک، از منفعت مناسب نیز برخوردار شود، یادآور شد: متأسفانه به دلایل مختلف، ازجمله ضعف برخی شیوهها و پیچیدگی فرآیندهای سرمایهگذاری، ورود سرمایه به بخشهای مولد و زیرساختی کمتر اتفاق افتاده و افراد به سراغ کارهای زودبازده میروند؛ فعالیتهایی که ریسکهای مرحله اول را نیز ندارند.
وی با اشاره به جذابیت طرحهای امکانسنجی شده شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: تیم سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی گاز ایران ۶۸ طرح و پروژه را با دقت بررسی و امکانسنجی کرده است. بازگشت سرمایه در این طرحها عدد قابلتوجه و قابلتأملی است و این اطمینان وجود دارد که هر پروژهای که در چارچوب قراردادهای این شرکت قرار گیرد، به نتایج مطلوب رسیده و منافع سرمایهگذار نیز تأمین شود.
استفاده کامل از سازوکارها و ابزارهای موجود
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با مرور تجربههای موفق این شرکت در مدلهای مختلف قراردادی و حتی اجرای یکی از بزرگترین پروژههای BOT کشور، افزود: نیازی به خلق مکانیزمهای جدید نیست؛ میتوان از سازوکارها و ابزارهای موجود بهصورت صحیح و کامل استفاده کرد. برگزاری این نشستهای تخصصی میتواند دانش همکاران را افزایش دهد تا هر یک از آنان به یک سفیر سرمایهگذاری در صنعت گاز تبدیل شوند.
توکلی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» و تأکیدات مقام معظم رهبری تأکید کرد: اگرچه بخش مهمی از کار ما خدماتی است، اما ماهیت فعالیتهای شرکت ملی گاز ایران تولیدی است؛ زمانی که خط لوله اجرا میکنید، ایستگاه تقویت فشار میسازید یا شبکهای را توسعه میدهید، در واقع محصولی تولید میکنید که پیشران توسعه است و این تولید بدون سرمایهگذاری ممکن نیست.
وی با بیان اینکه هر میزان که بتوانیم پایداری و توسعه متوازن در بخش انرژی را حفظ و تقویت کنیم، مصرفکنندگان انرژی که امروز بخش قابل توجهی از آنها صنایع و واحدهای تولیدی هستند، بهرهمندی بهتر و پایدارتری خواهند داشت، گفت: امیدواریم این سمینارها بتوانند ارزش افزودهای برای صنعت گاز و مسیر توسعه سرمایهگذاری ایجاد کنند.
نظر شما