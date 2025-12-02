  1. بین الملل
فرستاده ویژه پوتین: مذاکرات آمریکا و روسیه پربار بود

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور روسیه، مذاکرات کشورش و آمریکا در کرملین را پر بار توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «کیریل دمیتریف»، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره مذاکرات میان این کشور و آمریکا در کرملین گفت: پربار بود.

لحظاتی قبل نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه پس از ۵ ساعت پایان یافت.

هیئت آمریکایی پیش از این دیدار در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند و در عین حال تاکید کرد که کار بیشتری باقی مانده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند هفته قبل از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحث‌های گسترده‌ای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است. واگذاری بخش‌هایی از اوکراین به روسیه از جنجالی‌ترین موارد این طرح به شمار می‌رود.

