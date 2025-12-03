تصویب دو قطعنامه درباره فلسطین و جولان اشغالی در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، قطعنامه مربوط به فلسطین با ابتکار کشورهای جیبوتی، اردن، موریتانی، قطر، سنگال و نیز فلسطین ارائه شد.

در این رأی‌گیری، ۱۵۱ عضو مجمع عمومی سازمان ملل به نفع قطعنامه مربوط به فلسطین رأی دادند، اما ۱۱ عضو از جمله اسرائیل و آمریکا مخالفت خود را با این قطعنامه اعلام کردند و ۱۱ عضو دیگر رأی ممتنع دادند.

بر اساس این گزارش، این قطعنامه بر مسئولیت سازمان ملل در قبال مسئله فلسطین تأکید کرده و خواستار پایان اشغال سرزمین‌های اشغالی پس از سال ۱۹۶۷ و حمایت از راه‌حل تشکیل دو کشور شده است.

مجمع عمومی همچنین قطعنامه‌ای دیگر را که مصر ارائه کرده بود، تصویب کرد.

این قطعنامه «اسرائیل» را ملزم به خروج از بلندی‌های جولان سوریه می‌داند و اشغال و الحاق این منطقه را «غیرقانونی» توصیف می‌کند.

این قطعنامه با ۱۲۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف از جمله اسرائیل و آمریکا و ۴۱ رأی ممتنع تصویب شد.

بر اساس متن قطعنامه، اشغال و الحاق جولان با قطعنامه شماره ۴۹۷ شورای امنیت در سال ۱۹۸۱ مغایرت دارد.

وزارت امور خارجه دولت خود خوانده سوریه در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که این قطعنامه خواستار خروج کامل «اسرائیل» از جولان اشغالی است و افزایش شمار کشورهایی که به آن رأی مثبت داده‌اند، بیانگر حمایت گسترده از سوریه و تأکید بر تعلق جولان به این کشور است.