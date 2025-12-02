به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده ابومحمد الجولانی، رئیسجمهور خودخوانده سوریه در سازمان ملل متحد جزئیات جدیدی را درباره گفتگوها با رژیم صهیونیستی اعلام کرد.
وی افزود: «مذاکرات ما با اسرائیل تحت پیگیری دونالد ترامپ برای رسیدگی به نگرانیهای امنیتی طرفین صورت گرفت.»
نماینده جولانی در سازمان ملل گفت که سوریه راهکارهای صلحآمیز و دیپلماتیک را در صدر اولویتهای خود قرار میدهد.
وی تاکید کرد که گفتگوهای صورت گرفته بین سوریه و اسرائیل به هیچ وجه سرنوشت جولان اشغالی را مورد بحث قرار نداده است. جولان اشغالی، سرزمینی عربی و سوری است و کشور ما حق کامل خود را برای بازپسگیری کامل آن محفوظ میداند.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی اخیراً گفت که با تفاهم و روحیه خوب میتوان با سوریها به توافق رسید و تلآویو به اصول خود پایبند است.
نتانیاهو همچنین ادعا کرد: ما بر حمایت از شهرکهای اسرائیلی به ویژه در شمال اصرار داریم.
وی گفت: از سوریه انتظار داریم که در راستای برپایی منطقه عاری از سلاح از دمشق تا منطقه حائل به ویژه جبل الشیخ حرکت کند.
او مدعی شد: ما در دفاع از متحدان دروزی خود اصرار داریم و اینکه اسرائیل از حمله زمینی در امان بماند.
لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن جولانی، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور توسط گروهکهای تروریستی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر عناصر زیر پا گذاشته شده است.
