  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱:۰۸

نماینده جولانی در سازمان ملل: حق بازپس‌گیری جولان برای ما محفوظ است

نماینده رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه در سازمان ملل گفت که سوریه حق بازپس‌گیری جولان اشغالی را برای خود محفوظ می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نماینده ابومحمد الجولانی، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه در سازمان ملل متحد جزئیات جدیدی را درباره گفتگوها با رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

وی افزود: «مذاکرات ما با اسرائیل تحت پیگیری دونالد ترامپ برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی طرفین صورت گرفت.»

نماینده جولانی در سازمان ملل گفت که سوریه راهکارهای صلح‌آمیز و دیپلماتیک را در صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد که گفتگوهای صورت گرفته بین سوریه و اسرائیل به هیچ وجه سرنوشت جولان اشغالی را مورد بحث قرار نداده است. جولان اشغالی، سرزمینی عربی و سوری است و کشور ما حق کامل خود را برای بازپس‌گیری کامل آن محفوظ می‌داند.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً گفت که با تفاهم و روحیه خوب می‌توان با سوری‌ها به توافق رسید و تل‌آویو به اصول خود پایبند است.

نتانیاهو همچنین ادعا کرد: ما بر حمایت از شهرک‌های اسرائیلی به ویژه در شمال اصرار داریم.

وی گفت: از سوریه انتظار داریم که در راستای برپایی منطقه عاری از سلاح از دمشق تا منطقه حائل به ویژه جبل الشیخ حرکت کند.

او مدعی شد: ما در دفاع از متحدان دروزی خود اصرار داریم و اینکه اسرائیل از حمله زمینی در امان بماند.

لازم به ذکر است که از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه و روی کار آمدن جولانی، تمامیت ارضی و حاکمیت این کشور توسط گروهک‌های تروریستی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر عناصر زیر پا گذاشته شده است.

