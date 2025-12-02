جدیدترین موضع گیری دوحه درباره غزه و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، علیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده دائم قطر در سازمان ملل متحد با محکوم کردن شدید حملات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، آن را تشدید خطرناک وضعیت توصیف کرد و خواستار تلاش برای حفظ توافق آتش‌بس شد.

وی همچنین در ادامه اظهارات خود، حمایت مجدد کشورش را از برگزاری کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه که قرار است به میزبانی مصر برگزار شود، اعلام کرد.

علیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده قطر در سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنانش، تجاوز و حملات رژیم صهیونیستی به حومه دمشق و تلفات غیر نظامیان ناشی از آن را به شدت محکوم کرد.

او همچنین بمباران اردوگاه عین الحلوه در لبنان از سوی این رژیم را که منجر به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان شد، محکوم کرد.