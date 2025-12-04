  1. بین الملل
قاهره هماهنگی با تل‌آویو در مورد بازگشایی گذرگاه رفح را تکذیب کرد

پس از اعلام یک جانبه رژیم صهیونیستی مبنی بر قصد بازگشایی گذرگاه رفح از نوار غزه به سمت مصر، قاهره هرگونه هماهنگی با تل آویو در این خصوص را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مصر هرگونه هماهنگی با رژیم صهیونیستی در مورد بازگشایی گذرگاه رفح در روزهای آینده را تکذیب و تأکید کرد که در صورت توافق، گذرگاه در هر دو جهت ورود و خروج باز خواهد شد.

تکذیبیه مصر پس از اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه گذرگاه رفح را طبق توافق آتش‌بس، فقط برای خروج فلسطینیان از نوار غزه به سمت مصر، باز خواهد کرد؛ صادر شد.

بنا بر گزارش وب‌سایت صهیونیستی آی ۲۴، بیانیه اسرائیل ادعا کرده بود که خروج ساکنان با هماهنگی مصر و پس از تأیید امنیتی اسرائیل انجام خواهد شد و این عملیات تحت نظارت هیئت اتحادیه اروپا، صورت خواهد گرفت.

وزارت خارجه آمریکا پیشتر بیانیه‌ای را در صفحه ایکس منتشر کرده بود که در آن از بازگشایی گذرگاه استقبال کرده و آن را پیشرفت بیشتر در چارچوب طرح ۲۰ ماده‌ای واشنگتن توصیف کرده بود، اما این بیانیه را بدون ارائه توضیحی حذف کرد.

